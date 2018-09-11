«Росатом» и «Р-Фарм» построят фармзавод в Москве

Компания «Р-Фарм» стала партнером «Росатома»: стороны планирует совместно построить фармзавод в Москве для обеспечения нужд столицы. Общий объем инвестиций в проект — не менее 7−10 млрд руб, сообщает РБК со ссылкой на председателя совета директоров «Р-Фарм» Алексея Репика.

По словам Репика, предполагается широкое партнерство, в том числе «подразумевающее использование компетенций «Росатома» в области фармхимпрепаратов». Уже есть дизайн предприятия, идет переход в стадию технического проектирования.

«Та производственная часть, которая планируется, — это очень большой объем инвестиций. Это как минимум 7−10 млрд руб. первоначально. Еще не прошли все тендерные и закупочные процедуры по оборудованию и технологическим решениям. Будем делать все, чтобы не истратить лишнего, но рубль стал послабее, а зависимость от покупки импортного оборудования достаточно большая, поэтому месяц назад я бы сказал 8 [млрд руб.], сейчас 9+», — отмечает глава «Р-Фарма».

Представитель «Русатом Хэлскеа» подтвердил, что между сторонами существует договоренность о партнерстве по строительству завода по производству фармпрепаратов, в первую очередь «для реализации нужд Москвы по долгосрочному контракту».

«Партнерство предполагает не только развитие линейки импортозамещающих фармпрепаратов, но и создание новых, перспективных. Объединение компетенций партнеров позволит реализовать масштабный проект по развитию фармпромышленности Москвы в сжатые сроки», — отметил он.