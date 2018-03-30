Телесмотрение с использованием второго экрана – одна из особенностей современного медиапотребления

Одновременно с просмотром телепрограмм российские зрители активно используют на смартфонах и планшетах приложения соцсетей, мессенджеров, мобильный браузер и видеосервисы. На ВКонтакте переключают внимание в среднем 12,9% зрителей, на WhatsApp — 11,7%, на браузер — 10,4%, на Viber — 8,4%, на контент в видеоплеерах — 5,7%, на Instagram — 5,6%.

Такие данные содержатся в исследовании потребления ТВ, радио и мобильного интернета холдинга Ромир за 2017 год (Single Source Panel, жители России в городах 100 тысяч+ в возрасте 14+). Исследователь установил на смартфонах более 3,5 тысяч респондентов специальное программное обеспечение, которое используя технологию ACR (Automatic Content Recognition) распознает весь ТВ и радио контент, в поле действия которого находится панелист.

Как выяснил Ромир, чаще всего телезрители берут в руки смартфоны во время просмотров развлекательных шоу, фильмов и сериалов. Мужчины и женщины используют второй экран по-разному. Женщины могут смотреть ТВ и совершать онлайн-покупки, играть, проверять почту. Мужчины же пользуются преимущественно мессенджерами и соцсетями.

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