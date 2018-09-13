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«Ромир»: повседневные расходы граждан РФ с низкими доходами растут

13.09.2018 в 11:25

В августе 2018 года расходы этой группы увеличились на 8,1%

Depositphotos

Расходы россиян с низкими доходами в августе 2018 года увеличились на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом индекс покупательской активности в течение всего лета остается на одном и том же уровне, сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

Траты граждан со средними доходами снизились на 0,7%, с высокими — на 1,3%. По сравнению с июлем средний чек в августе уменьшился на 0,2%. Доля затрат на продукты в перечне повседневных расходов россиян выросла почти на 4%: с 46% в прошлом месяце до 49,8% в августе.

«Очевидно, что после сезона отпусков люди возвращаются в привычный график и перераспределяют расходы, отказываясь от сезонных трат в пользу покупок в продуктовых магазинах. Однако за счёт того, что по официальным данным, цены на продовольственные товары (в первую очередь, на овощи и сезонные фрукты) снизились на 0,4%, а инфляция за месяц оказалась нулевой, показатель ИПА также не продемонстрировал роста», — говорится в исследовании.

Локальные значения индекса покупательской активности увеличились во всех регионах, кроме Центральной России. Но в целом по стране показатель остался на прежнем уровне за счёт сокращения трат двух других доходных групп, а также некоторого снижения цен на продовольственные товары.

В Москве покупательская активность выросла на 0,8%. В Санкт-Петербурге расходы остались на прежнем уровне. По сравнению с прошлым годом показатель индекса в Москве снизился на 4,4%, а в Санкт-Петербурге, напротив, вырос на 7,3%.

Ромир
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