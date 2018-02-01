Британцы оказались возмущены танцующими курицами

Не харассментом единым… Последнее время реклама и в России, и в мире поддается крайне эмоциональным обсуждениям. Одни оскорбляются, других забавляются, а третьи, служащие в британском управлении по стандартам рекламы, составляют рейтинг рекламных роликов, которые больше всего возмущают британцев.

Первое место в этом топе самой возмутительной рекламы занял ролик ресторана быстрого питания KFC. Сюжет видео The Whole Chicken построен на танцах куриц под песню рэпера DMX. На неуважение к курицам пожаловались 755 жителей Великобритании.

Вторую строчку с 455 жалобами от британцев занимает ролик от MoneySuperMarket, который назвали сексистским и даже обвинили в пропаганде гомосексуализма.

391 жалоба поступила в адрес рекламы Dove. Британцам крайне не понравилась выбранная в рекламном тексте лексика, многие интерпретировали её как поощрение искусственного, а не грудного вскармливания детей.

Обсуждения спорной рекламы ведутся и в России. В большинстве случаев нарушений закона о рекламе в них нет, а ярые дискуссии остаются в комментариях на различных порталах сети. Однако случаи негодования как общественности, так и ФАС тоже известны.

Например, в 2014 году ООО «УралЭкоСтрой» был оштрафован за рекламные баннеры, на которых была изображена девушка и имелась надпись «КАЖДОМУ СОСНУ или ель» — реклама признана непристойной и оскорбительной, ненадлежащей, нарушающей требования законодательства о государственном языке РФ.

Также россияне жаловались на ролик «Папа может». По сюжету видео сын просит папу взять его с собой на работу. Согласившись и усадив ребенка на переднее сиденье грузовика, отец совершает опасные маневры на дороге и двигается без включения фар ближнего света. Комиссия ФАС признала ролик ненадлежащим, поскольку в ролике ребенок показан в опасной ситуации, представляющей угрозу его жизни и здоровью; также в рекламе демонстрируется движение транспортного средства с нарушением Правил дорожного движения.