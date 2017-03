Глянцевый журнал собрал самые желанные бренды в одной короткометражке



Скриншот видеоролика

Harper’s Bazaar представил короткометражный фильм о женской дружбе и разрушительной силе Chanel. Издание выступило в качестве продюсера, режиссерскую работу доверили Лене Бойг из Station Film. Главные роли исполнили Анабель Декстер-Джонс, Килани Асмус и сумочка Gabrielle стоимостью 3600 долларов.

По сюжету подруга получает в подарок сумку Chanel, однако ее знакомая сама влюбляется в красивый аксессуар. История о дружбе и предательстве выглядит предсказуемой, но страсти там достигают невероятного накала. Формат короткометражного фильма позволил Harper’s Bazaar избавить зрителей от чувства, что им хотят продать товар, а также избежать клише, навязанных индустрией высокой моды. Помимо Chanel в ролике мелькает ещё десяток брендов: Jimmy Choo, Manolo Blahnik, What goes around и другие.