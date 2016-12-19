Агентство запустило новую рекламную кампанию для бренда «Россия» - Щедрая Душа!»



Скриншот видеоролика

JWT Russia совместно с Nestle запустила искреннюю рекламную кампанию с акцентом на подлинные эмоции для бренда «Россия» - Щедрая Душа!». Первым из серии роликов, которые агентство планирует запустить на федеральные каналы, стало видео о мальчике и дедушке. Ролик, больше похожий на кино, рассказывает трогательную историю о мальчике, который очень любит шоколад, и дедушке, который каждый раз приносит внуку заветную плитку.

«История, рассказанная в первом из серии видеороликов новой рекламной кампании, очень понятная. Закадровый текст здесь лишний, и акцент сделан именно на эмоциях его героев. Нас, прежде всего, интересовали театральные актёры. И, конечно, нам очень повезло с четвероногим участником видео, который на удивление все понимал без слов. В собаку сразу влюбилась вся съемочная группа», - отметили представители агентства JWT Russia.

В ноябре прошлого года Nestle провело масштабный редизайн шоколадного бренда «Россия» - Щедрая Душа!». В рамках обновления, за которое отвечало агентство Depot WPF, бренд получил новую упаковку и логотип. Главная цель редизайна - привлечь к бренду внимание более молодой аудитории.