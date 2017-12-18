Система сквозной бизнес-аналитики представила исследование о прибыльности контекстной рекламы

Roistat предложила для владельцев бизнесов и их рекламных агентств сквозную аналитику по данным о продажах из CRM, проведённую с учётом расходов на рекламу, прибыль, отказы и возвраты.

Исследование, оценившее возврат инвестиций (ROI) по различным типам рекламы в интернете, пришло к выводам, что поисковая реклама окупается в среднем лучше, чем тематическая. Но последняя увеличивает охват и привлекает больше целевой аудитории.

Если сравнивать крупнейшие рекламные площадки «Яндекс.Директ» и Google AdWords, то на поиске оба канала достаточно эффективны, но первенство остаётся за «Яндекс.Директом». На тематических площадках «Яндекс.Директ» тоже показывает себя лучше. На это может повлиять, в частности, более качественная настройка рекламных кампаний в «Директе». Возможно, «Яндекс» приводит рекламодателям более платежеспособных пользователей, отмечается в исследовании.

Поисковая реклама в «Яндексе» и Google окупает затраты, но возврат инвестиций в «Директе» выше, чем в AdWords. За исследуемый период у 62% рекламодателей «Яндекс.Директ» показал себя лучше.

По некоторым рекламным каналам виден положительный ROI, подсчитанный по формуле и отрицательный медианный ROI. Это связано с тем, что у многих небольших рекламодателей (по выручке с рекламного канала) в целом реклама на тематических площадках не окупается, в то время в целом по каналу (с учетом расходов всех рекламодателей и прибыли от сделок) канал оказывается прибыльным. И в этом сегменте «Яндекс.Директ» окупается лучше у 75% рекламодателей

В тематической рекламе картина отличается. Яндекс лидирует у большинства рекламодателей. Тематическая реклама, если мерить по Last click, в целом находится на грани окупаемости у Яндекса и убыточна у Adwords.

«Last click хорош в первую очередь для тех, кто быстро принимает решение о покупке, но он не отображает всего пути пользователя. Например, в электронной торговле к покупке или регистрации, как правило ведёт цепочка шагов и действий, совершённых на сайте, так называемые микроконверсии. С увеличением числа различных каналов и устройств растет необходимость отслеживать всю цепочку взаимодействий на пути к конверсии, а также использовать различные модели атрибуции конверсий. При оценке эффективности тематических площадок мы часто дополнительно смотрим на те источники, которую запустили цепочку взаимодействий с сайтом. И в этом смысле очень ценим тематику — постоянное напоминание о себе укрепляет знания о бренде и влияет на количество прямых переходов на сайт.», - сообщает Артём Кудинов, Co-Founder, CMO в сервисе персональных подарков ArtSkills

Окупаемость ROI для рекламодателей с разными бюджетами на поиске и тематических площадках отличается в зависимости от вида бизнеса и рекламных каналов. Исследователи отмечают тенденцию: с увеличением выручки рекламодателя показатель ROI улучшался, вероятно, из-за оптимизации рекламных процессов с ростом бизнеса.

В выборку попали 2000 случайных рекламодателей и их данные за первые три квартала 2017 года. В исследовании участвовали только те рекламодатели, у которых были рекламные расходы и выручка от сделок с рекламных каналов и которые используют Директ и Adwords одновременно.