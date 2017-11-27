Системы распознавания лиц позволяют составлять профили своих клиентов и отслеживать их действия в магазине



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Ритейлеры стали чаще проявлять интерес к системе распознавания лиц для сбора данных о покупателях, приходящих в магазины. Эти данные они используют, чтобы изменить свои предложения в соответствии с полученным анализом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования гонконгской технологической компании Jardine One Solution.

Магазины собирают данные о количестве покупателей, об их возрасте, поле и этнической принадлежности, чтобы лучше узнать о посещаемости и попытаться разработать предложения, лучше подходящие этим клиентам.

«Одна из вещей, которыми крупные традиционные ритейлеры начинают заниматься сейчас,— отслеживание, кто заходит в их магазин и как он там себя ведет»,— отмечает управляющий директор JOS Марк Лант.

Например, на основе собранных данных в некоторых магазинах даже подбирают музыку, играющую в торговом зале. Как сообщают в JOS, все полученные данные клиентов анонимны. Однако вопрос конфиденциальности всё же остается актуальным.

Такие технологии активно использует ритейлер Walmart. С помощью распознавания лиц система способна определить, доволен ли покупатель посещением магазина, и если нет, связаться с ним для разрешения возможных проблем. «Биометрические данные клиента могут быть сопоставлены с данными проводимых им транзакций, чтобы обнаружить изменение покупательских привычек клиента из-за недовольства», — говорится в поданной Walmart заявке на патент.

Эксперты считают, что у использования биометрических данных есть большой потенциал и такие системы получают все большее распространение в самых разных сферах.

По прогнозам исследовательской компании MarketsandMarkets, рынок таких систем вырастет к 2021 году вдвое в сравнении с прошлым годом. Одним из примеров использования технологий стал выпуск Apple нового iPhone с системой Face ID — распознавания пользователя по лицу. Facebook тоже тестирует систему распознавания лиц, которая позволит пользователям восстанавливать доступ к аккаунту.