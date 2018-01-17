Компания Procter & Gamble столкнулась с проблемой под названием Tide Pod Challenge

Власти США и торговые сети обеспокоены флешмобом Tide Pod Challenge. О смертельном риске уже предупредила комиссия по безопасности потребительских товаров, а ритейлеры начали помещать продукцию Tide Pods в пластиковые контейнеры и закрывать стеллажи в отделах бытовой химии, сообщает Mashable. Подобным образом поступили Walmart, Walgreens, Ralph’s и Food 4 Less.

Если быть справедливыми, интернет шутит над съедобностью капсул для стирки не первый год. Procter & Gamble выпустил Tide Pods в 2012-м, а вскоре на форумах появились сообщения об их употреблении в пищу. Пользователи отмечали, что капсулы привлекают внимание детей и пожилых людей.

Позже на эту тему высказывались сайт фейковых новостей Onion и популярный юмористический канал College Humor. Однако в конце прошлого года ситуация приняла опасный оборот. Подростки стали пробовать Tide Pod и снимать процесс на видео.

Вирусную популярность набрал рецепт пользователя Tumblr, который предложил приготовить «гипотетически съедобные капсулы» из желатина, газированного напитка и пергамента.

Procter & Gamble напомнил потребителям о том, что капсулы для стирки содержат вредные вещества — полимеры, этанол, перекись водорода. По словам представителя компании, ограничение доступа к Tide Pods — решение ритейлеров, а не указание производителя.