Восстановление спроса связывают с восстановлением покупательской активности и проводимыми маркетинговыми акциями

Продажи в категориях «одежда» и «обувь» в России в декабре выросли на 10-30%. Ритейлеры заявили о восстановлении спроса в предновогодний период, сообщает RNS.

Так, в компании Zenden, управляющей сетями Zenden, Thomas Munz и Mascotte, отметили, что в период 1-18 декабря продажи выросли на 27%. «В сравнении с предыдущим годом мы уже сейчас фиксируем существенный рост. Он в целом по сети составил 53%, по проданным парам мы приросли на 85%, like-for-like показатели в рублях составили плюс 27%», – сообщили в компании.

В «Обуви России» (управляет сетями Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и Lisette) отметили рост продаж на 30% с 1 по 18 декабря. В компании полагают, что причинами роста продаж являются оживление спроса и эффект отложенного спроса. Так как обувь – это товар с ограниченным сроком службы, и люди, которые экономили на покупке в 2015-2016 годах, постепенно возвращаются в магазины.

Представитель обувной сети «Эконика» также отмечает оживление предновогоднего спроса – сопоставимые продажи компании с начала декабря выросли на 10%. «Мы видим оживление предновогоднего спроса. Люди готовы продумывать и покупать образы, искать интересные решения для подарков. Чувствуется оживление настроения и готовность позволить себе чуть больше», – отметили в компании.

«Модный континент», развивающей сети магазинов одежды Incity и Deseo, сообщил об увеличении 1-18 декабря выручки на 15% при снижении трафика на 5%. Причиной роста в компании также назвали реализацию отложенного спроса.

По данным одежной сети Baon, продажи ее магазинов в Москве с начала декабря выросли на 20%, в Санкт-Петербурге и регионах рост составил почти 40%. «Покупательское поведение изменилось, покупки стали более практичными. Но при этом покупок дорогостоящей верхней одежды стало больше. Надо отметить, что в этом году мы проводим больше маркетинговых акций. Думаем, что это приносит свои результаты», - отметил представитель сети.