Росалкогольрегулирование проводит соответствующие проверки



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Росалкогольрегулирование начало проверку торговых точек на предмет соблюдения правил ценообразования на алкоголь. В ведомстве подозревают, что продавцы требуют от поставщиков скидки к установленным Минфином минимальным ценам, сообщает РБК

С начала года вступили в действие поправки к закону «О торговле», согласно которым сети не могут получать вознаграждение с поставщиков более чем 5% от стоимости объема поставки, включая плату за маркетинг и логистику. «Есть данные, указывающие на то, что поставщики вынуждены занижать отпускную цену на алкоголь ради интересов сетевой розницы», — сообщили в Росалкогольрегулировании.

Сейчас специалисты ведомства уже проводят анализ рынка для выявления подобных ситуаций. Ведётся сбор информации и анализ цен на водку, коньяк и игристые вина, на которые установлены минимальные розничные цены. Несоблюдение правил ценового регулирования влечёт за собой аннулирование у продавца лицензии.

По мнению экспертов, опрошенных РБК, после обновления закона о торговле производители почувствовали на себе, что ритейл стал требовать от поставщиков дополнительные скидки при закупке. «Но цена на полке чудесным образом фактически не изменилась», — удивляется эксперт. Не исключено, что в реальности стоимость отгрузки алкоголя в розницу осуществляется по ценам ниже установленных (минимальной отпускной с завода и минимальной оптовой), подытоживает он.

Большинство опрошенных РБК ритейлеров не смогли прокомментировать информацию о подобных проверках. Представители «Ашан Россия» и «О’кей» сообщили, что проверок не было, и заверили, что придерживаются принципа минимальных цен.