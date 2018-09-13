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18+

Ритейлер «О’кей» сменил гендиректора

13.09.2018 в 14:00

Армин Бургер, развивающий сеть дискаунтеров «ДА!», возглавит всю Группу

Крупнейший российский продуктовый ритейлер «О'кей» сообщил о назначении Армина Бургера на пост генерального директора. Занимавший этот пост Миодраг Боройевич продолжит участвовать в развитии группы в качестве советника.

Армин Бургер будет совмещать две должности: он останется генеральным директором сети дискаунтеров «ДА!», которую он успешно развивал на протяжении пяти лет. Армин Бургер является одним из активных участников разработки стратегии Группы, включая разработку новой концепции компактного гипермаркета. В компании отмечают его глубокое понимание российского бизнеса розничной торговли благодаря почти 30-летнему опыту работы в отрасли.

«В своей новой роли Бургер сосредоточится на повышении темпов трансформации бизнеса в сфере гипермаркетов, а также на продолжении развития обоих ритейлинговых форматов», — отмечается в сообщении О’кей Group.

окей ДА!
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