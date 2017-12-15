Сеть планирует открыть до новых 100 точек, предлагая партнерам самостоятельно продвигать бренд

В 2018 году аптечная сеть «Ригла», входящая в группу «Протек», планирует заключить до 100 договоров франшизы на бренды «Ригла» и «Будь здоров!». Открывать новые точки планируется в регионах, где «Ригла» еще не представлена, на базе существующих там независимых аптек, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора сети Александра Филиппова.

От потенциального партнера компания требует, чтобы средняя выручка аптеки составляла от 1 млн рублей в месяц, площадь помещения - не менее 30 кв. м. Паушальный взнос будет определяться индивидуально в зависимости от параметров аптеки.

Стоимость франшизы составляет от 100 до 300 тысяч рублей. При этом локальным продвижением бренда партнеры должны будут заниматься самостоятельно. Сеть предлагает маркетинговый бонус до 9% от товарооборота, обучение персонала, собственное программное обеспечение, доступ к системе интернет-заказа.

«Ригла» уже неоднократно пыталась работать в этом направлении. В 2013 году компания заявляла о намерении продавать франшизу. Сейчас у компании по франшизе работает только 16 точек в Москве. Оценить, как открытие новых партнерских аптек может сказаться на показателях всей сети, топ-менеджер затруднился, пояснив, что первым делом компанию интересует увеличение доли «Риглы» на рынке.

Участники рынка считают, что компания предъявляет слишком высокие требования потенциальным контрагентам, бизнес которых впоследствии может либо выкупить, либо поставить под угрозу, открыв поблизости собственную аптеку. Однако заинтересоваться франшизой «Риглы» могут непрофильные предприниматели, ищущие, куда вложить средства.