Он позволит клубам получать до 1,5 миллиардов рублей в год

Стали известны детали нового ТВ-контракта между Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) и телеканалом «Матч ТВ». Так, «Спорт-экспресс» сообщает, что по документу клубы будут получать 1,5 миллиарда рублей в год.

Новый контракт с ТВ-каналом, входящим в структуру «Газпром-медиа», рассчитан на 4 года. Речь идет о том, что клубы будут получать 1,5 миллиарда рублей в год — это те же самые деньги, что и в прошлом договоре. Впрочем, клубы до подписания контракта планируют несколько повысить сумму.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что окончательное решение по контракту будет принято на общем собрании клубов лиги 25 мая.

«Мы рассматриваем предложение, которое нам поступило. Принято решение продолжить консультации и 25 мая на общем собрании будет принято решение. Существуют два претендента, но мы очень дорожим отношениями со старым партнером, огромное спасибо каналу за работу, которую он проделывает. Его предложение выглядит убедительным, но есть нюансы, которые клубы попросили доработать», — рассказал Прядкин.