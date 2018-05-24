Новым гендиректором производителя косметики стала дочь председателя правления компании

Новым гендиректором производителя косметики Revlon впервые за всю историю компании стала женщина — Дебра Перельман. До назначения она работала в инвестиционной компании MacAndrews & Forbes, более 80% которой принадлежит Revlon, сообщается на сайте производителя.

Дебра Перельман является дочерью председателя правления Revlon Рональда Перельмана. До назначения в Revlon она занимала должность исполнительного вице-президента по стратегии и развитию бизнеса MacAndrews & Forbes. Во время своего пребывания в должности в MacAndrews & Forbes Перельман работала над сделками с Deluxe Entertainment, Clarke American, John H. Harland Company и Valassis Communications.

«Красота стала одной из самых динамично развивающихся и быстрорастущих отраслей, и я с нетерпением жду возможности работать с командой мирового класса Revlon, чтобы усилить нашу стратегию и ускорить рост. Revlon уже более 20 лет является центральной частью моей личной и профессиональной жизни», — приводятся в сообщении слова Дебры Перельман.

Ранее стало известно, что Revlon проведет пересмотр медиапланирования и баинга на глобальном уровне. Такое решение косметическая компания приняла спустя 10 месяцев после консолидации креативного и медиааккаунта в WPP — без проведения формального тендера.