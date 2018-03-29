Компании ведут переговоры по созданию объединенного автопроизводителя

Французская Renault SA и японская Nissan Motor Corporation ведут переговоры об объединении и создании нового автопроизводителя, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В настоящее время Renault владеет 43% акций японской компании, а Nissan принадлежат 15%-ная доля во французском автопроизводителе. Автоконцерны успешно сотрудничают с 1999 года, в 2017 году продажи альянса составили 10,6 млн автомобилей. Сейчас они обсуждают возможность создания одной компании с общими акциями, чтобы проще было конкурировать с другими автогигантами.

Предполагается, что новая компания сохранит штаб-квартиры в Японии и во Франции. Председателем совета директоров обеих компаний является Карлос Гон. Вероятно, он и возглавит объединенную структуру.

Если стороны достигнут договорённости, сделка должна будет получить одобрение правительства Франции, владеющего 15-процентной долей в Renault, и правительства Японии.