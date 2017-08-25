Это «первый итальянский бренд, полностью посвященный женскому удовольствию»

Креативщики и раньше снимали рекламу товаров для взрослых. Но не так часто вибраторы попадают на национальное телевидение. Этим летом рекламный ролик о секс-игрушках впервые показали на итальянском ТВ. В 30-секундном ролике разные женщины выбирают один и тот же бренд секс-игрушек – Secret Case.

«Реклама часто представляет женщин как секс-объектов, - рассказала автор проекта Франческа Мудано, - пришло время изменить эту парадигму».

В рекламном ролике четыре женщины разных возрастов рассматривают секс-игрушки. Видео от Secret Case впервые попало на телевидение, но компания уже успела прославиться в Италии своими необычными рекламными решениями. Например, в 2013 году бренд украсил рождественскую елку в Милане вибраторами. Компания также организовывает серию конференций под интригующим названием «Дни Вагины».