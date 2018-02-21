Документ, разработанный Минпромторгом, законодательно закрепит запрет на размещение рекламы вейпов в общественных местах и молодёжных изданиях

Минпромторг разработал законопроект, который допускает размещение рекламы вейпов в местах их продажи, газетах, журналах и интернете, сообщают «Известия».

Документ вводит запрет на размещение наружной рекламы вейпов, продвижение этих товаров на телевидении и радио, первых и последних полосах газет, а также полный запрет на рекламу в молодежных изданиях. Нельзя будет размещать объявления в общественном транспорте, в детских, образовательных, медицинских организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях и на объектах спорта.

Рекламировать вейпы можно на вывесках в местах продажи, при этом не должно быть обращений к некурящим, к детям и подросткам. Производители смогут рекламировать вейпы в интернете. «Требования к рекламе никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления также должны будут учитываться при ее размещении в Сети», – пояснил представитель Минпромторга.

Отмечается, что вред здоровью от использования указанной никотиносодержащей продукции пока не был доказан в ходе исследований, однако в ведомстве считают необходимым законодательно закрепить ограничение их рекламы.

Сейчас реклама табачной продукции и курительных принадлежностей, в том числе трубок и кальянов, запрещена к распространению любым способом и в любое время.

Представители рынка вейпинга отмечают, что менее строгие правила по отношению к электронным сигаретам позволят им легализовать схемы продвижения продукции. Сейчас жидкости и вейпы рекламируются в основном с помощью пабликов в соцсетях.