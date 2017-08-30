Билборд, установленный в Нью-Йорке, побил сразу два рекорда

Coca-Cola попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря рекламной кампании на гигантском трехмерном рекламном щите, который позволяет выводить на экран объемное изображение самых различных форм, сообщается на сайте компании.

Билборд расположился на знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Для его создания компания задействовала 1760 LED-экранов. Дисплеи создают ощущение «живого» билборда. Светодиодные экраны установлены на шести этажах, причем каждый из «кубиков» запрограммирован таким образом, чтобы действовать независимо от остальных элементов. Он может интерпретировать волны, различные структуры и другие объёмные сложные фигуры.

Представители Книги рекордов Гиннесса сообщили, что Coca-Cola установила два новых рекорда — за самый большой рекламный щит в мире (20 на 12 метров) и за первый в мире трехмерный рекламный билборд.

Каждый день рекламу на Таймс-сквер видят свыше 300 тысяч человек. По данным Investopedia, стоимость размещения билборда на этой площади Нью-Йорка варьируется от 1 до 4 млн долларов.