Расходы компании опережают ее выручку из-за затрат на продвижение сервисов



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В первом квартале «Яндекс» нарастил выручку на 25%, зато его чистая прибыль сократилась на 23% и составила 800 млн рублей. Гендиректор «Яндекса» в России Александр Шульгин связывает уверенное начало года с инвестициями и внедрением инновационных технологий в поиск и в остальные бизнес-сегменты.

Операционные расходы (SG&A) компании росли быстрее доходов и увеличились на 52% по итогам квартала. Компания объясняет это инвестициями в рекламу и маркетинг своих сервисов, в первую очередь «Яндекс.Такси».

По данным компании, в январе–марте число поездок «Яндекс.Такси» выросло на 484%. При этом сервис ушел в глубокий минус - его скорректированная EBITDA составила –1,2 млрд рублей. Год назад аналогичный показатель находился на нулевом уровне, а 2016-й проект завершил с –2,1 млрд. Такая ситуация связана с выходом в новые города, введением минимального гарантированного тарифа для водителей, а также с предоставлением скидок и бесплатных поездок клиентам.

Продажи интернет-рекламы показали рост на 23%, она по-прежнему остается основным источником дохода компании - на нее приходится 94% общей выручки. Выручка от продажи рекламы на сайтах «Яндекса» увеличилась на 26% и составила 70% от общей выручки, реклама на сайтах Рекламной сети прибавила 17%.

Согласно статистике LiveInternet, доля компании на российском поисковом рынке осталась на уровне предыдущего квартала и составила в среднем 55,4%, включая поиск на мобильных устройствах. «Яндекс» рассчитывает на рост своей доли в мобильном поиске за счет соглашения с Google и ФАС. Прогнозы по выручке на 2017 год весьма оптимистичны: ожидается, что доходы компании увеличатся на 17–20%.