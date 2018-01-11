Отказ от команды профессиональных рекламистов оказался успешным для бизнеса

Агентство Annex, входящее в глобальную рекламную сеть Havas, появилось два года назад, а сегодня зарубежные СМИ, такие, как Adweek и Business Insider называют его рекламным агентством будущего.

В отличие от привычных нам рекламных агентств в Annex работают не профессиональные рекламисты, а продвинутые миллениалы: граффити-художники, музыканты, блогеры, звезды социальных сетей — люди, формирующие современную культуру.

Для того, чтобы стать частью команды Annex, совсем не нужно иметь опыт работы в рекламе. Главное — быть инфлюенсером (влиятельным) в искусстве, моде, музыке, соцмедиа. Агентство считается центром притяжения для талантливых людей из разных сфер.

По словам председателя совета директоров Annex Джейсона Петерсона (кстати, тоже популярного Instagram-блогера), с распространением цифровых медиа культура стала развиваться настолько быстро, что маркетологи просто не успевают за ней. Зачастую агентства игнорируют новые тренды, наблюдая за ними со стороны, или пытаются подхватить их, когда уже поздно.

Поэтому миссия Annex, рекламного агентства нового типа, в том, чтобы помочь своим клиентам оставаться в курсе последних тенденций благодаря взаимодействию с самыми влиятельными творческими людьми, находящимися в эпицентре современной культуры. Например, арт-директор агентства Дэвида Муниз — в прошлом арт-директор производителя культового музыкального оборудования American DJ, дизайнер и владелец галереи в Чикаго.

Команда Annex больше всего ориентирована на создание интересного контента, сторителлинг и приведение бренда на те платформы, которые чаще всего используют покупатели, отмечает один из клиентов Annex, вице-президент по маркетингу Mike's Hard Lemonade Санджив Гадживала. По его словам, цифровые рекламные кампании, запущенные совместно с агентством, помогли Mike's Hard Lemonade стать самой быстрорастущей пивной компанией в Америке.

За два года существования Annex успело поработать с такими крупными брендами, как McDonald's и Coca-Cola. В 2017 году доходы рекламного агентства составили $30 млн. В социальных сетях на его аккаунты подписаны более 700 тысяч человек.

Агентство Annex начинало в 2015 году в Чикаго, а теперь у него офисы в Нью-Йорке, Атланте и Сингапуре, в ближайшее время откроются еще и в Лос-Анджелесе, Париже и Токио. Работа агентства в Атланте полностью посвящена социальным сетям бренда Coca-Cola. Офис в Лос-Анджелесе планируется сделать центром музыки и развлечений.