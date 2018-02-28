В рамках группы компаний начала функционировать полноценная AdTech-экосистема

Рекламная сеть LINKPROFIT, Digital-агентство PICONSULT и IT-компания XETEQ образовали группу компаний LT Digital Group. В рамках группы компаний начала функционировать полноценная AdTech-экосистема.

В период с 2013 по 2017 год рекламная CPA-сеть LINKPROFIT и Digital-агентство PICONSULT являлись самостоятельными элементами, которые были объединены только в рамках проектов заказчиков и рекламодателей.

Компания LINKPROFIT, будучи одной из крупнейших компаний-лидогенераторов, в период с 2014 по 2016 год занималась разработкой внутренних технологий, которые были необходимы для самостоятельного функционирования компании в рамках модели CPA. Первыми стали: трекинговая платформа JAB, автоматическая система распределения интернет-трафика SMART TRAFFIC и конструктор продающих страниц SMART LANDING PAGE.

В 2017 году внутренние разработки LINKPROFIT передаются в IT-компанию XETEQ. Эта компания не только стала акселератором для AdTech-проектов и рекламных сервисов, но и запустила процесс реструктуризации объединения компаний. Поэтому в том же году создается группа компаний LT Digital Group, в которую вошли Рекламная сеть LINKPROFIT, Digital-агентство PICONSULT и IT-компания XETEQ. Узнать об истории, структуре и руководящем составе группы компаний LT Digital Group можно на сайте.

Компанию XETEQ возглавили Дмитрий Родин и Александр Голованов.

Дмитрий Родин более 9 лет работал в индустрии AdTech в качестве CTO и CPO в различных рекламных агентствах, таких как DigitalMind, Adventum, Nectarin, Блондинка.ру, а также в качестве директора по маркетингу в дочерней компании ПАО Сбербанк - Plazius. «Это опытный специалист, который выведет LINKPROFIT и LT Digital Group на новый технологический уровень. Уже сейчас Дмитрий работает над функционалом анти-fraud системы Olarm и готовит к официальному запуску систему push-уведомлений Pushk.in», – комментирует CEO LT Digital Group, Дмитрий Юхневич.

Александр Голованов – разработчик и руководитель с более чем 14-летним опытом работы в сфере digital. Александр занимал должность директора по разработке в компании Банки.ру, а также работал в должности руководителя внутреннего отдела разработки партнерской сети. В рамках IT-компании XETEQ, он будет курировать все текущие и будущие AdTech-проекты. «Александр обладает богатым опытом ведения AdTech- и digital-проектов, который несомненно будет полезен растущей it-компании. Он сможет организовать процесс разработки и внедрения проектов и сервисов в общую технологическую экосистему группы компаний LT Digital Group», – отметил Дмитрий Юхневич.

LINKPROFIT - это рекламная сеть с оплатой за действие, основанная Дмитрием Юхневичем в 2013 году. Области экспертизы компании: Digital и Performance marketing, E-mail marketing, AdTech, Big Data.