Новый продукт позволяет разместить рекламу не только на тематических сайтах, посвященных футболу, но и спецстраницах по данной тематике



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В условиях дефицита рекламного инвентаря на ТВ в период президентских выборов и Чемпионата мира по футболу рекламодателям придется добирать недостающую аудиторию в Интернете, прогнозируют в рекламно-технологической группе ОТМ. В компании рассчитывают, что в этих условиях у медиаагентств будет востребовано управление рекламой в «футбольном» контенте. Группа предложила продукт «Футбол», подписчики которого получат доступ к рекламному инвентарю более чем 50 тематических сайтов и свыше 500 специализированных страниц с футбольным контентом.

«Рост спроса на футбольный контент как со стороны пользователей, так и со стороны рекламодателей приведет в 2018 году к дефициту телевизионной рекламы, что провоцирует интерес к размещению в тематическом контенте в Интернете. Вторая причина, по которой в 2018-м доступные объемы рекламного инвентаря снизятся по сравнению с этим годом, станут выборы президента России: телеканалы обязаны выделить время под предвыборную агитацию, что скажется на присутствии брендов в эфире. Наконец, третьим фактором роста станет медиаинфляция, которая на ТВ в 2017-м была значительно выше, чем в Интернете: 16%, по оценке Национального рекламного альянса, против 7-10%, по оценке Group M. Уже сейчас медиаагентства констатируют, что рекламный инвентарь на ТВ в первом полугодии 2018-го практически распродан и многие рекламодатели уже добирают недостающую аудиторию в сети», – поясняет генеральный директор компании Video Target (входит в OTM) Ирина Мысина.

«В период крупных спортивных и общественно-политических мероприятий повышенный спрос на традиционные рекламоносители оказывает самое непосредственное влияние на медиапланирование. В ситуации, когда традиционные медиаканалы не справляются с возросшей нагрузкой, брендам приходится корректировать свои медиапланы, увеличивая бюджеты, выделяемые на коммуникации с интернет-аудиторией. Мы рассчитываем, что разработанный OTM специализированный инструмент, позволяющий вычленить из медиаполя именно футбольный контент на мобильных устройства, поможет агентствам в решении коммуникационных задач, которые бренды ставят перед ними в будущем году», – отмечает основатель рекламно-технологической группы ОТМ Дмитрий Лазарев.

Новый продукт «Футбол» разработан на базе существующего функционала программатической платформы OTM. Принципиальное отличие «Футбола» от стандартных выборок по аудиторным сегментам и интересам пользователей заключается в том, что платформа OTM позволяет разместить рекламу не только на тематических сайтах, посвященных футболу, но и получить доступ к рекламному инвентарю специализированных страниц, которые крупные порталы отдают под данную тематику.

Программатическая платформа ОТМ таргетирует рекламные кампании на аудиторию как разделов, так и подразделов, посвященных футболу. Используя контекстуальный таргетинг и анализируя семантику страницы по списку ключевых слов, система (биддер) подбирает для бренда доступный инвентарь и в автоматическом режиме управляет ставками при размещении баннерной и видеорекламы. Подписчики «Футбола» получают доступ к рекламному инвентарю более чем 50 тематических сайтов и свыше 500 специализированных страниц с футбольным контентом.