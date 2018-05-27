Mediaplus Digital возглавила Ольга Голубина

Международная группа компаний Mediaplus назначила Ольгу Голубину на должность CEO Mediaplus Digital в России.

На новой позиции Ольга Голубина продолжит заниматься стратегическим развитием агентства, внедрением подхода, обеспечивающего высокий уровень клиентского сервиса, разработкой инновационных и эффективных продуктов для клиентов агентства, с привлечением международного опыта и технологий группы.

Ольга Голубина с 2013 года возглавляла департамент Digital в Mediaplus Group в должности Digital Media Director. В прошлом году в числе ключевых клиентов агентство указывало Паспорт болельщика FAN ID, Почта Банк, ESTEL, MMCR, BOIRON. До начала своей карьеры в Mediaplus Ольга занимала руководящие должности в компаниях WebPrimeGroup и Инфокс-Интерактив.

«Это большая честь занять должность CEO MP Digital Russia. Одной из своих приоритетных задач я вижу масштабирование бизнеса с сохранением профессионализма и высокой результативности команды. Уверена, что заданная стратегия развития группы компаний приведет к новым большим победам!», — отметила Ольга Голубина.