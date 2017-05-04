Бренд Kraft Macaroni & Cheese запустил кампанию к Дню матери



Скриншот ролика

Идеальных родителей не существует, уверен бренд Kraft Macaroni & Cheese. Это подтверждается исследованиями: 74% матерей нецензурно ругаются в присутствии своих детей. Накануне международного Дня матери бренд представил рекламу с участием Мелиссы Мор — профессора и автора книги «Holy Sh*t: краткая история ругательств». В ролике она предлагает рассерженным женщинам несколько выражений, которые можно использовать в стрессовых ситуациях. Например, когда ты пытаешься записать видео, а вокруг бегают орущие дети.

Ролик является частью кампании «Делай правильно» (Make It Right), запущенной в начале года. В ее основе инсайты, которые разрушают миф об идеальном воспитании. Каждый родитель «совершенно несовершенен», говорят маркетологи и призывают принять это как истину.

На промосайте любой ребенок может скачать и распечатать открытку ко Дню матери, который во многих странах отмечается во второе воскресенье мая. За креатив отвечало агентство CP+B, Boulder.