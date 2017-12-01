Телеведущая подтвердила слухи об уходе на своей странице в Instagram





Ведущая популярного трэвел-шоу «Орел и Решка» на телеканале «Пятница!» Регина Тодоренко покидает проект. Об этом она заявила ровно через 4 года после прихода на канал.

Многочисленные слухи об уходе подтвердила сама телеведущая в своем Инстаграме.

«Мои путешествия в «Орёл и решка» закончились....Почти все эти 4 года я не была дома. Я не видела, как взрослеет мой племянник, не видела, как стареют мои родители. Я пропустила столько Дней рождений родственников, близких друзей, посиделки с которыми ограничивались минутными встречами, большинство из которых проходило по телефону... Я очень люблю свое дело и мне очень грустно с ним расставаться. Но в мире ещё столько всего нового, что хочется попробовать! Я очень хочу поучиться в американской киноакадемии и однажды получить Oscar, хочу создать собственное телевизионное шоу, хочу выйти замуж, родить детей и отправиться в путешествие по миру, но уже в другом формате – вместе со своей семьей», прокомментировала свое решение телеведущая.

О своих планах телеведущая рассказала и в одном из интервью. А также высказалась о том, что стала неинтересной, и ее роль в проекте исчерпана.