Ведущая популярного трэвел-шоу «Орел и Решка» на телеканале «Пятница!» Регина Тодоренко покидает проект. Об этом она заявила ровно через 4 года после прихода на канал.
Многочисленные слухи об уходе подтвердила сама телеведущая в своем Инстаграме.
«Мои путешествия в «Орёл и решка» закончились....Почти все эти 4 года я не была дома. Я не видела, как взрослеет мой племянник, не видела, как стареют мои родители. Я пропустила столько Дней рождений родственников, близких друзей, посиделки с которыми ограничивались минутными встречами, большинство из которых проходило по телефону... Я очень люблю свое дело и мне очень грустно с ним расставаться. Но в мире ещё столько всего нового, что хочется попробовать! Я очень хочу поучиться в американской киноакадемии и однажды получить Oscar, хочу создать собственное телевизионное шоу, хочу выйти замуж, родить детей и отправиться в путешествие по миру, но уже в другом формате – вместе со своей семьей», прокомментировала свое решение телеведущая.
О своих планах телеведущая рассказала и в одном из интервью. А также высказалась о том, что стала неинтересной, и ее роль в проекте исчерпана.
«На самом деле, как я уже говорила, меня пора было в этой команде заменить, потому что я стала, как мне кажется, не интересна. А я отношусь к себе очень самокритично: когда не вижу хорошего результата в программе, начинаю по этому поводу грустить. В какой-то момент я поняла, что в этом проекте немножко изжила себя. А поскольку я волнуюсь и за проект, и за свое лицо, мне хочется, чтобы оно там выглядело хорошо».