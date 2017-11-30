Сразу после официальной церемонии награждения в Digital October оргкомитет фестиваля ждет всех на завершающей вечеринке

Вкус победы не так сладок, если его не разделить с друзьями и коллегами! Именно поэтому Red Apple приглашает всех на Afterparty, которая пройдёт в Deworkacy 8 декабря.

Сразу после официальной церемонии награждения в Digital October оргкомитет ждёт победителей, болельщиков и завистников двумя этажами выше на завершающей вечеринке 27-го Международного фестиваля рекламы Red Apple!

В Deworkacy будет устроена особенная церемония, где агентства получат заслуженную награду за самые необычные достижения с точки зрения их коллег. Принять участие в раздаче слонов можно, связавшись с оргкомитетом фестиваля. За оригинальностью «Тайного Санты» дело не станет, ведь вручанты - люди творческие.

Механика тайного обмена подарками проста. Каждое участвующее в активности агентство заранее выбирает агентство-номинанта, придумывает для него номинацию и готовит свой приз. В ответ агентство, номинированное предыдущей командой, подхватывает цепочку и делает то же самое. Призом может быть все, что угодно – креатив участников не ограничен корпоративными рамками.

Кроме того, гостей Afterparty ждёт сюрприз от партнёра Red Apple - интерактивный перфоманс от арт-проекта Struttura. В своих работах они исследуют тему пересечения аудиального и визуального восприятия человека на стыке перформанса, музыки и кинематографии. Один из экспериментов можно будет увидеть и услышать на сцене Deworkacy!

Официальным партнёром Afterparty выступит медийная группа компаний Media Direction Group. Хорошее настроение гостям обеспечит производитель игристого вина «Шато Тамань» «Кубань-вино».

Попасть на вечеринку можно по браслету участника фестиваля или по специальному приглашению.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке.

До встречи на Red Apple Afterparty!