Red Apple: Festival of Media. Главное о новом конкурсе международного фестиваля рекламы

28-ой Red Apple проводит прием работ на конкурс, призванный объединить профессионалов медиа и коммуникационной индустрии — RED APPLE: FESTIVAL OF MEDIA (FoM). Кейсы принимаются в пяти номинациях: CONTENT; EXCELLENCE IN MEDIA; CHANNELS; MEDIA: SECTORS; MEDIA PROJECTS до 7 октября.

К участию организаторы приглашают медийные и коммуникационные агентства. Сильнейшие войдут в Рейтинг эффективности медиаагентств АКАР. Результаты объявят на церемонии награждения, которая станет частью программы третьего Национального Рекламного Форума.

Валентин Смоляков, Генеральный директор Red Apple: «В этом году мы изменили формат Red Apple и FoM — отличная возможность не только актуализировать список ведущих игроков рынка среди агентств и компаний-рекламодателей, но и зафиксировать тенденции, которые его формируют».

Победителей FoM определят лидеры международного рынка:

Андрэа Мальгара, управляющий партнер Mediaplus Group, Германия

В Mediaplus Group, дочерней компании Serviceplan Group, с 2011 года. Отвечает за интернационализацию, исследования и развитие компании, спикер совета директоров.

Выступал с докладами, презентациями и лекциями о проблемах цифрового телевидения, будущем рекламы, брендинге и правовых структурах в Баварской академии рекламы в Мюнхене. Рассказывал об информатизации бизнеса и будущем медиа индустрии в Миланском католическом университете и Университете EGTA в Брюсселе, на выставке Telemesse, Немецком рекламном конгрессе, международной выставке IFA, Комиссии ЕС и Парламенте ЕС. Участвовал в панельных дискуссиях с руководителями и членами правления рекламных и медиа-агентств на North Rhine Westphalia, Medientage Hamburg, Burda Media Digital Lifestyle Day.

Джулиан Робертс, Стратег, PHD Worldwide

Начал карьеру в лондонском офисе агентства PHD, где разрабатывал глобальные стратегии для брендов компании Unilever (Axe, Dove, Sure, Wall’s, Magnum). Участвовал в глобальном питче за клиента Volkswagen Group. Сейчас занимает должность стратега в подразделении PHD Global Business.

Виктория Кук, Партнер, Mindshare Worldwide

Работая в Mindshare около 15 лет, сыграла ключевую роль в создании потребительских исследований и инструментов планирования. Входит в состав комитета GroupM Insights.

Клэй Шуст, Руководитель отдела планирования, Carat Global

В 2010 присоединился к британской команде Aegis. Два года провел в Китае в должности директора по стратегии и коммуникациям (Carat). Работал в Сингапуре на позиции директора по стратегиям (Carat). Последние несколько лет возглавляет отдел планирования в британском офисе Carat.

В жюри FoM входят ведущие представители крупнейших российских холдингов и эксперты индустрии:

Сергей Пискарев, Президент АКАР, советник генерального директора НРА

В сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций работает с 1992 года. Академик Российской Академии Рекламы, Вице-президент Европейской Группы Телевизионной рекламы (EGTA), член Экспертного совета по рекламе при Комитете по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член Консультативного совета по вопросам функционирования рынка услуг по распространению рекламы при Федеральной антимонопольной службе РФ, член российского отделения Международной рекламной ассоциации (IAA).

В 2001 году назначен генеральным директором «НТВ Медиа». С января 2009 года — генеральный директор «Газпром-медиа». С 2015 года — глава сейлз-хауса «Газпром-медиа». С января 2017 года — советник генерального директора НРА. Действующий президент АКАР с 2018 года.

Екатерина Веселкова, Генеральный директор Сейлз-хауса «Газпром-медиа»

С 2002 года работала на телеканале ТНТ, где занимала на протяжении десяти лет различные должности. С 2009 по 2014 была коммерческим директором телеканала. В 2014 году Екатерина была назначена заместителем генерального директора ООО «Газпром-медиа» и отвечала за продажи спонсорской рекламы. С 30 декабря 2016 года — генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-медиа».

Дарья Куркина, Генеральный директор Carat, Россия

Присоединилась к команде агентства в 2006 году в должности старшего медиапленера. В течение двух лет руководила группами по планированию размещения рекламы в СМИ. В 2009 году заняла должность директора по группе клиентов, в 2013ом — заместителя генерального директора Carat. В 2017 году назначена Генеральным директором агентства.

Алексей Толстоган, Генеральный директор сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ»

C 2016 года совмещает должности генерального директора сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ, где монетизирует рекламные возможности холдингов НМГ и СТС Медиа, и заместителя Генерального директора СТС Медиа по коммерческой деятельности. Под руководством Толстогана и его команды на российском ТВ разработаны и внедрены новые рекламные форматы, реализованы нестандартные решения в области классической ТВ рекламы, спонсорства, специальных и трансмедиа проектов. Входит в ТОП-100 коммерческих директоров РФ по версии ИД «Коммерсантъ».

Андрей Сикорский, Директор по маркетингу, РБК

Возглавил направление маркетинга проектов РБК в июле 2014 года. Прежде работал в РИА Новости, где сначала был заместителем директора маркетинга и развития бизнеса, затем возглавил дирекцию маркетинга. С 2010 по 2012 работал в компании Usabilitylab.

Борис Омельницкий, Директор по развитию сервиса ADFOX, Yandex

Первый президент IAB Russia после объединения исполнительной дирекции с пятью крупнейшими ассоциациями в России: АКАР, РАМУ, НАРСИ, ADCR с 2011 года. Последние 15 лет активно занимается формированием инфраструктуры и стандартов рынка интернет-рекламы, участвуя в организации и проведении отраслевых конференций eTarget, MIXX, РИФ+КИБ, RIW. Преподает в Высшей Школе Экономики, соавтор книги «Контекстная реклама».

Денис Максимов, управляющий директор MEDIA DIRECTION GROUP

Медиаспециалист с 20-летним стажем. С 1994 года занимал позицию директора по рекламе в издательском доме Hubert Burda Media, где создал с нуля и возглавил отдел по продажам рекламы. 7 лет назад вошел в правление издательства и наряду с рекламой отвечал за развитие цифровых медиа в компании. На позиции управляющего директора MEDIA DIRECTION GROUP занимается развитием медиагруппы, разработкой стратегии, создает и курирует новые сервисы и продукты. Является сопредседателем комитета по прессе и наружной рекламе АКАР.

К участию принимаются кейсы, реализованные заказчиком (агентством или физическим лицом) с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года и ранее не пребывавшие в статусе номинантов фестиваля.

Подробности по ссылке

Организатор: ММФР, ЦРБК. При поддержке: АКАР;

Титульный партнер: «Газпром-медиа»;

Стратегический партнер: Mediascope;

Генеральный информационный партнер: Sostav.ru;

Международный медиа партнер: Sputnik;

General Social Media Partner: Facebook.