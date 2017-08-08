Победа на фестивале даёт 5 баллов в Рейтинге креативности АКАР

27-й Международный фестиваль рекламы Red Apple состоится 7–8 декабря 2017 года и традиционно соберет вместе всех представителей рекламной индустрий, медиа и творческих профессий, чтобы вновь поговорить о том, что волнует креативные умы, вдохновляет их на творчество и меняет их жизни.

Кульминацией каждого дня фестиваля станут церемонии награждения призёров Red Apple, а завершит мероприятие грандиозная вечеринка.

На награду могут претендовать кейсы, реализованные для клиентов в период с 1 июня 2016 года по 20 октября 2017 года и ранее не участвовавшие в конкурсе. Агентствам-членам АКАР, РАМУ, IAB, НАРСИ, IN+OUT, АБКР, АИА и АКМА предоставляется скидка на подачу в размере 10%. Напоминаем, что за две недели до дедлайна (10 октября) стоимость участия увеличится на 15%, а все скидки будут отменены.

В этом году жюри оценит работы в 20 категориях:

«Инновационная реклама»

«Интерактивная реклама (инструменты)»

«Интерактивная реклама (кампании)»

«Медиа проекты»

«Рекламные кампании»

«Телевизионная и кино реклама»

«Телевизионная и кино реклама (Мастерство)»

«Креативная эффективность»

«Промо кампании»

«Indoor реклама»

«Радиореклама»

«Наружная реклама»

«Печатная реклама (мастерство)»

«Печатная реклама»

«Этикетка и упаковка»

«Коммуникационный дизайн»

«DM-материалы и рекламные сувениры»

«Социальная реклама»

Также конкурсная часть дополнилась двумя новыми категориями: «Интерактивная реклама (Крафт)» и «Использование данных». Ещё одно новшество: в категорию «Креативная эффективность» можно подать работы-победители трех последних фестивалей Red Apple, а не только последнего года.

Об этих и других нововведениях фестиваля можно будет узнать совсем скоро на ежегодной презентации Red Apple Lounch, где будет объявлен состав жюри и другие интересные новости.

Узнать подробности о подаче работ можно на официальном сайте фестиваля в разделе «Категории и требования», а также по телефону 8-495-783-65-39.