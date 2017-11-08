Новый образ бренда разработало агентство Apus Agency

Apus Agency, агентство, входящее в рекламный холдинг DMA, провело комплексный ребрендинг компании «Телесеть», ведущего оператора связи в г. Дубне. Ключевым элементом новой концепции стал персонаж.

«Телесеть» представлена на рынке телекоммуникаций г. Дубны с 2004 года. За это время 90% населения города подключились к услуге «Телесеть ТВ». В 2016 году компания вывела на рынок новый продукт - комбинированный тариф ТВ + Интернет, таким образом, предложив новую услугу как своим абонентам, так и потенциальным клиентам.

Айдентика компании не менялась с 2004 года, и была хорошо знакома старшему поколению, лояльным потребителям услуги ТВ. Перед агентством была поставлена амбициозная задача — разработать современный и узнаваемый образ бренда, который усилит коммуникацию с существующими клиентами и привлечет к услуге внимание молодой не охваченной аудитории.

Креативный директор Apus Agency Виталий Афанасьев: «Отправной точкой ребрендинга для нас стал главный продукт компании - услуга Интернет+ТВ, цель которой было удержать текущих абонентов и привлечь новых. Чтобы выработать правильную коммуникацию бренда, мы проанализировали бизнес-цели компании и потребительские инсайты аудитории в г. Дубне. Целевую аудитории, заявленную клиентом, команда агентства разделила на два сегмента. В первом - молодые люди от 15 до 30 лет, которые подключают интернет для себя. Нам было важно создать для них яркий, дружелюбный образ, отражающий технологичность и взгляд бренда в будущее. Во втором – жители Дубны от 30 лет, в основном семейные люди с детьми. Здесь мы сконцентрировались на создании нового офиса продаж и разработке функционального сайта с простым подключением услуг и понятной поддержкой».

Новый логотип «Телесети» раскрыл суть предлагаемой услуги – Интернет+ТВ. Дизайнеры интерпретировали смысл этих слов в графические символы: круг плюс квадрат. Получилась динамическая айдентика, которая дает возможность при появлении новых услуг добавлять символику к знаку. Элементы знака используются на разных брендированных носителях, формируя при этом всегда узнаваемый паттерн.

Для шрифтовой части логотипа, а также посланий на носителях дизайнеры выбрали7 семейство шрифтов Ultima Pro. Этот геометрический монолинейный шрифт идеально подошел для крупных заголовков, сохранил читаемость при небольших размерах логотипа, а его округлые формы передали дружелюбный характер бренда.

Главным визуальным элементом системы стал персонаж, который выразил стремление бренда к технологичности и открытость в коммуникации с потребителями. Команда изначально работала над несколькими вариантами персонажа, из которых впоследствии был выбран один - «современный супергерой». На его создание дизайнеров вдохновил Марти Макфлай из «Назад в будущее», одежда и другие элементы вызывают у пользователей определенные ассоциации с героем. Каждый образ был тщательно проработан, чтобы добиться максимальной точности присвоенного персонажу характера.

Получив планировочное решение офиса, мы разделили его на 3 зоны: back-офис, гостевую, call-центр и службу поддержки, которые разграничили стеклянной перегородкой. Такое решение в дизайне дало возможность эффективно использовать пространство, расширить его и сделать уникальным за счет ярких акцентов с использованием фирменного знака, закрепив статус современной и открытой компании.

В основе стратегии продвижения компании важным направлением является проведение и поддержка городских мероприятий, поэтому мы разработали множество форматов наружной рекламы и оформления event-пространств.

В рамках комплексного ребрендинга компании «Телесеть», агентство разработало новый сайт под конкретные задачи компании - продвижение услуги Интернет+ТВ. Команда разработчиков сделала сайт максимально функциональным и понятным, проанализировала и упростила процессы подачи заявки на подключение, выделила основные разделы: тариф, подключение, пополнение баланса и поддержка; разработала макеты личного кабинета, запуск которого станет следующим обновлением для повышения качества сервиса. Надо отметить, что сайт занял третье место на премии Рейтинга Рунета в категории Информационные технологии в 2017 году.

Результат: Через полгода после ребрендинга и открытия нового офиса продаж, компания «Телесеть» зафиксировала увеличение количества новых абонентов до 15% от общего рынка интернет-пользователей в г. Дубне.

Дмитрий Клетов, генеральный директор компании «Телесеть»: «Ребрендинг сработал именно так как мы и ожидали, интерес к услугам компании возрос, особенно среди молодой аудитории. Яркий персонаж стал главной фишкой нашей компании, интерес к нему был настолько велик, что мы начали производить сувенирную продукцию и дарить ее при подключении к услуге Интернет+ТВ. Посещаемость нашего нового сайта составила за 6 месяцев работы 23000 уникальных пользователей, что для Дубны большое достижение».

Творческая группа:

Виталий Афанасьев

Владимир Исаев

Даниил Солосятов

Рустам Усманов

Екатерина Ожерельева

Дмитрий Гудков

Анна Костина

Влад Дружинин

Анастасия Афанасьева