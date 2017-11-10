Ребрендинг стал одним из этапов стратегии развития Utair до 2025 года.

В начале ноября в 14 городах маршрутной сети Utair стартовала её первая рекламная кампания в рамках ребрендинга, который был анонсирован в аэропорту Внуково. Ребрендинг – один из этапов стратегии развития Utair до 2025 года.

В 2014 году Utair принял программу по сокращению издержек, и за 2 последующих года она была полностью реализована: компания благополучно преодолела кризисное время на рынке авиаперевозок.

Сейчас авикомпания меняет стратегию развития: в центре внимания пассажиры и улучшение качества сервисов. Фокус внимания сместился на людей даже не столько из-за роста конкуренции в отрасли или общего тренда на клиентоориентированность.

О тендере

Был проведён открытый независимый тендер. Участие в нем приняли 12 ведущих креативных агентств России. Компания Utair оценивала их портфолио, расценки и предыдущий опыт по аналогичным проектам. Выбор остановился на лучшем предложении по соотношению цена-качество, по мнению компании, от агентства Friends Moscow. Медийную стратегию разработал московский офис группы OMD.

«Так как визуальное измерение бренда Utair простое и лаконичное, новость о том, что компания проводит ребрендинг, нужно было подать в том же ключе: как можно более коротко и емко. К изображению самолета в новой ливрее – а это главный и самый эффектный носитель бренда – приставлено всего одно слово: «Встречайте», – рассказал Михаил Григорович, руководитель креативной группы, агентство Friends Moscow.

О ребрендинге

Ребрендинг – это сигнал пассажирам, что авиакомпания меняется: развивает услуги, маршрутную сеть и все связанные с полетом аспекты в соответствии со своими ключевыми ценностями – простотой, прозрачностью, человечностью.

Об этом говорит и функциональный стиль бренда, емкая рекламная кампания и визуальное решение нового логотипа – минималистичного знака в цветах авиации.

В ноябре появились щиты с наружной рекламой. На синем монохромном фоне изображен самолет в новой ливрее. Минималистичный логотип состоит из динамичного знака – метафоры следа самолета в небе – и названия компании, он выполнен в фирменных цветах авиации – синем и белом.

К концу 2018 года будет перекрашен парк самолетов, их интерьеры, обновятся сайт, мобильное приложение, форма пилотов и бортпроводников, все сервисы компании выйдут в новом имидже.

«Для людей, разделенных расстояниями, полет с Utair – самый простой способ стать ближе. Эту простоту и доступность мы заложили в новой айдентике, в ее прозрачном, понятном каждому функциональном стиле. Мы хотим рассказать нашим пассажирам в Москве и регионах о том, что мы меняемся», – прокомментировала вице-президент по маркетингу «Utair – Пассажирские авиалинии» Алина Щербинина.

О стратегия развития

В планы авикомпании входит продвижение не столько нового бренда, сколько стратегии в целом. Utair видит себя компанией №1 для перелетов по России – все это отражено в новой айдентике и рекламной кампании.

Ключевые приоритеты авикомпании:

развитие хаба во Внуково (количество ежедневых рейсов из аэропорта выросло на 15% по сравнению с 2016 г.)

digital-каналы (42% билетов покупаются через сайт авиакомпании, а рейтинг приложения iOS Utair – 4,7 – самый высокий среди российских авиакомпаний)

принцип конструктора путешествий (пассажиры самостоятельно формируют состав услуг перевозки)

Главный фокус – расширение маршрутной сети в регионах России и наращивание частоты полетов. К 2020 году Utair планирует довести свою долю на российском рынке авиаперевозок с 6,8% до 10%.

Благодаря запуску новых рейсов на региональных рынках, авиакомпания перевезла 5 493 097 пассажиров в январе – сентябре 2017 года, что на 9,8% выше аналогичного периода 2016 года. Пассажирооборот увеличился на 8,6%.

Рекламная кампания продлится месяц и завершится 1 декабря.