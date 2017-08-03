Курс на премиальность

Интернет-кондитерская SHOLTO провела ребрендинг и сменила фирменный стиль. Бренд сместил акцент на премиальность товара, а также получил новый дизайн и логотип.

Старый логотип

Прошлый логотип и фирменный стиль был разработан создателями кондитерской и не соответствовал ценовому сегменту продукции. «Аудит логоблока и упаковки показал, что используемый логотип не соответствует ценовому сегменту, в том числе с точки зрения дизайна, плохо читается. Кроме того, использование в логотипе солнца необоснованно, так как скорее ассоциируется с солярием – шоколад на солнце тает», – поясняют представители бренда.

Было рекомендовано разработать более сильное решение для логоблока, привести оформление продукции к единому стилю, а также подчеркнуть сильные стороны продукта через визуальную коммуникацию.

Я проанализировала наших клиентов и поняла, что наш солнечный логотип выглядит очень мило и по-детски, но не соответствует реальной аудитории. Елена Труфанова, основательница бренда

В результате ребрендинга кондитерская получила новый дизайн упаковки для своей продукции, фирменные паттерны и логотип. Над дизайном работала проектная группа Высшей школы брендинга.

Проектная группа Высшей школы брендинга:

Дарья Макурина – руководитель проекта

Елена Баранова – менеджер

Андрей Сулимко – стратег

Элина Ибрагимова – аналитик

Тимофей Быков – дизайнер

Анастасия Пушкова – дизайнер