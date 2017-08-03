Интернет-кондитерская SHOLTO провела ребрендинг и сменила фирменный стиль. Бренд сместил акцент на премиальность товара, а также получил новый дизайн и логотип.
Старый логотип
Прошлый логотип и фирменный стиль был разработан создателями кондитерской и не соответствовал ценовому сегменту продукции. «Аудит логоблока и упаковки показал, что используемый логотип не соответствует ценовому сегменту, в том числе с точки зрения дизайна, плохо читается. Кроме того, использование в логотипе солнца необоснованно, так как скорее ассоциируется с солярием – шоколад на солнце тает», – поясняют представители бренда.
Было рекомендовано разработать более сильное решение для логоблока, привести оформление продукции к единому стилю, а также подчеркнуть сильные стороны продукта через визуальную коммуникацию.
Я проанализировала наших клиентов и поняла, что наш солнечный логотип выглядит очень мило и по-детски, но не соответствует реальной аудитории.
Елена Труфанова, основательница бренда
В результате ребрендинга кондитерская получила новый дизайн упаковки для своей продукции, фирменные паттерны и логотип. Над дизайном работала проектная группа Высшей школы брендинга.
Проектная группа Высшей школы брендинга:
Дарья Макурина – руководитель проекта
Елена Баранова – менеджер
Андрей Сулимко – стратег
Элина Ибрагимова – аналитик
Тимофей Быков – дизайнер
Анастасия Пушкова – дизайнер