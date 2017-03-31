Агентство ONY обновило фирменный стиль и логотип Третьяковской галереи



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

Государственная Третьяковская галерея провела масштабный ребрендинг. Музей принял новую концепцию развития, представил обновленный логотип и фирменный стиль. Кроме того, здание Третьяковской галереи на Крымском Валу теперь называется «Новая Третьяковка». Визуальный стиль музея разработало агентство ONY.

История

Третьяковская галерея – это полноценный музейный комплекс. Кроме нескольких зданий в Лаврушинском переулке и здания на Крымском Валу в комплекс входят четыре дома художников и музей братьев Третьяковых. Историческая коллекция (с XI до начала XX века) представлена в красном «тереме» в Лаврушинском переулке. На Крымском Валу собрана коллекция произведений XX века, авангард, соцреализм и современное искусство. Дома художников будут отреставрированы и станут Центрами художественного и декоративного творчества, москвоведения, скульптуры.

Постоянная экспозиция Третьяковской галереи — уникальная по масштабу коллекция, которая показывает тысячелетнюю историю русского искусства. Также Галерея организует более 20 выставок каждый год. Среди них обязательно две-три масштабные — как выставки Валентина Серова и Ивана Айвазовского, которые посетило более миллиона человек. Остальные — разноплановые, нишевые и просветительские, от древнерусской иконописи до современных экспериментальных проектов. Кроме того, в галерее занимаются научными исследованиями и реставрацией. В музее регулярно проводятся образовательные занятия для детей и взрослых: лекции и более 40 курсов живописи, графики, скульптуры.

Десятилетиями главным символом Третьяковской галереи служил красный «терем» - узнаваемый фасад здания в Лаврушинском переулке. Иногда к нему присоединялась стилизованная аббревиатура ГТГ.

Последний раз фирменный стиль галереи менялся 12 лет назад – тогда музей отмечал свой 150-летний юбилей. Тогда были предложены цветовые кодирования для разных частей музея: галерея в Лаврушинском переулке получила красный цвет, а здание на Крымском валу – синий.

Концепция развития

Прошлой весной Третьяковская галерея приняла новую концепцию развитию, который сотрудники музея разработали вместе с британскими компаниями Event Communications и AEA Consulting. Концепция определяет стратегию Третьяковки на ближайшие 10 лет.

Теперь в центре внимания галереи – сам посетитель. Музей преследует следующие цели: сохранять, исследовать и представлять русское искусство, формировать российскую идентичность и открывать широкий доступ к шедеврам русского и мирового искусства.

«Третьяковская галерея — самая известная и любимая коллекция в России, наследие за тысячу лет. Наша главная задача заключается в продолжении дела выдающегося коллекционера Павла Михайловича Третьякова, — говорит Зельфира Трегулова, генеральный директор Третьяковской галереи. — Чтобы делать это сегодня, мы должны найти общий язык с современным посетителем, с современным миром».

Фирменный стиль

В рамках принятой концепции необходимо было обновить и визуальный стиль галереи. Вместе с командой агентства ONY музей представил новый логотип, фирменный стиль, архитектуру бренда и сайт. Перед агентством стояла непростая задача: разработать универсальные и понятные правила для создания афиш, билетов и прочих материалов, представить единую систему коммуникаций, и в то же время визуально разграничить разные площадки музея. Фирменный стиль галереи должен отражать богатую историю Третьяковки, уважительное отношение к искусству, но также быть современным и лаконичным.

Логотип

«Для разработки брендинга, который объединит весь музейный комплекс, его проекты и мероприятия, нужен универсальный знак. Он не может быть абсолютно новым, но должен выглядеть современно, и чем легче его будет «переводить» на другие языки, тем лучше», - комментируют авторы проекта.

Новым логотипом стала буква «Т», которая и раньше использовалась в коммуникациях музея. По задумке дизайнеров «Т» - можно легко вписывать в цифровые коммуникации и «заполнять» разными произведениями. Таким образом, буква становится «окном в мир русского искусства, в котором появляются картины, скульптуры, инсталляции, люди».

Цвета и шрифты

Одним из главных элементов нового визуального стиля стало цветовое кодирование разных площадок Третьяковской галереи. Креативщики решили сохранить фирменные цвета главных площадок. Так галерея на Крымском Валу осталась синей, а здание на Лаврушинском переулке красным. Для домов художников дизайнеры выбрали зеленый цвет. Универсальным цветом Третьяковской галереи стал золотой.

Кроме цветов, площадки музея различаются также и шрифтами. Для традиционной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке команда проекта выбрала академический шрифт William, а для Новой Третьяковки (на Крымском Валу) – шрифт Gerbera, который должен отражать прогрессивный дух выставок.

Новая Третьяковка

Третьяковская галерея на Крымском Валу официально получила новое имя – Новая Третьяковка. Как рассказали представители музея, старое название не было запоминающимся и часто вводило посетителей в заблуждение – люди нередко путали разные площадки. Лаконичное и понятное имя должно решить эти проблемы. Кроме того, «Новая Третьяковка» уже давно закрепилось за зданием музея на Крымском Валу в устной речи.

«Новое имя продолжает традицию крупных европейских музеев, классические и современные коллекции которых представлены в старых и новых галереях. Например, Tate Britain и Tate Modern — Британская и Современная галереи Тейт в Лондоне, Alte Pinakothek, Neue Pinakothek и Pinakothek der Moderne — Старая, Новая и Пинакотека современности в Мюнхене», - рассказывают авторы проекта.

В визуальном стиле Новой Третьяковки есть и свой особенный элемент, которого нет у других площадок, – радикально укрупненный треугольник буквы «Т», образующий диагональ. Он символизирует движение, взгляд в будущее и новую точку зрения на искусство.

Третьяковская галерея получила новый сайт. Пока что работает бета-версия портала, но вскоре обновиться сайт и по прежнему адресу. Сегодня сайт стал одним из ключевых каналов коммуникации Третьяковской галереи. За последний год посещаемость портала увеличилась на 1,5 миллиона человек. Работы по созданию новой системы брендинга и сайта Третьяковской галереи были проведены при поддержке партнера музея — компании «Транснефть».

Бренд-видео