Арбитражный суд отменил решение по прошлому иску от «Роснефти»



Depositphotos

Арбитражный апелляционный суд отменил решение предыдущего суда по иску «Роснефти», которая требовала от холдинга РБК компенсацию за ущерб репутации. Об этом сообщает РБК. По решению суда первой инстанции в декабре 2016 года медиахолдинг должен был выплатить нефтяной компании компенсацию в размере 390 тыс. руб.

По итогам сегодняшнего заседания, РБК не будет выплачивать «Роснефти» денежную компенсацию. При этом РБК должен опубликовать опровержение статьи о Сечине, которая вызвала претензии «Роснефти». Также опровержение должно прозвучать в эфире телеканала.

Статья «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP», которая стала причиной судебных разбирательств, была опубликована на сайте РБК в 2016 году. После выхода публикации Игорь Сечин обвинил издание в нанесении вреда деловой репутации госкомпании.

Изначально «Роснефть» требовал от РБК компенсации в размере 3,179 млрд руб. В декабре прошлого года суд сократил сумму выплат в 8 тысяч раз – до 390 тыс. руб.

При этом на нынешнем слушании юристы госкомпании требовали выплаты именно 3,179 млрд руб.

«Мы просим изменить решение суда первой инстанции и взыскать с ответчиков 3,179 млрд. рублей в солидарном порядке. Мы считаем, что назначенная компенсация не соответствует принципам справедливости, разумности и соразмерности. РБК — крупнейший холдинг, канал РБК транслируется в сорока странах, а его аудитория — бизнесмены, которые могут быть потенциальными инвесторами», – заявил один из адвокатов компании.

Юристы РБК довольны результатами заседания:

«Мы приветствуем решение суда о полной отмене компенсации», — прокомментировал адвокат Евгений Резник.