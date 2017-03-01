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Арбитражный апелляционный суд отменил решение предыдущего суда по иску «Роснефти», которая требовала от холдинга РБК компенсацию за ущерб репутации. Об этом сообщает РБК. По решению суда первой инстанции в декабре 2016 года медиахолдинг должен был выплатить нефтяной компании компенсацию в размере 390 тыс. руб.
По итогам сегодняшнего заседания, РБК не будет выплачивать «Роснефти» денежную компенсацию. При этом РБК должен опубликовать опровержение статьи о Сечине, которая вызвала претензии «Роснефти». Также опровержение должно прозвучать в эфире телеканала.
Статья «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP», которая стала причиной судебных разбирательств, была опубликована на сайте РБК в 2016 году. После выхода публикации Игорь Сечин обвинил издание в нанесении вреда деловой репутации госкомпании.
Изначально «Роснефть» требовал от РБК компенсации в размере 3,179 млрд руб. В декабре прошлого года суд сократил сумму выплат в 8 тысяч раз – до 390 тыс. руб.
При этом на нынешнем слушании юристы госкомпании требовали выплаты именно 3,179 млрд руб.
«Мы просим изменить решение суда первой инстанции и взыскать с ответчиков 3,179 млрд. рублей в солидарном порядке. Мы считаем, что назначенная компенсация не соответствует принципам справедливости, разумности и соразмерности. РБК — крупнейший холдинг, канал РБК транслируется в сорока странах, а его аудитория — бизнесмены, которые могут быть потенциальными инвесторами», – заявил один из адвокатов компании.
Юристы РБК довольны результатами заседания:
«Мы приветствуем решение суда о полной отмене компенсации», — прокомментировал адвокат Евгений Резник.