Компании решились на такой шаг после рассылки Центробанком черных списков сомнительных банковских клиентов



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Межбанковский обмен черными списками сомнительных клиентов привёл к тому, что бизнес начал массово ликвидироваться и регистрироваться заново. Таким образом, компании планируют вернуть себе утраченное право на банковское обслуживание, без которого зачастую не могут продолжать свою деятельность, сообщает РБК со ссылкой на топ-менеджеров крупных банков.

Клиенты, попавшие в категорию сомнительных, сначала пытались вести переговоры с банками о возобновлении обслуживания. Поняв, что это безрезультатно, они стали прибегать к перерегистрации. Эту ситуацию подтвердили юристы и аудиторы, к которым обращаются предприниматели.

«Хотя формально попадание в черный список — не 100-процентное основание для отказа работать с таким клиентом, а лишь повод для дополнительной проверки, банки не хотят брать на себя риск и работать с теми, кто уже есть в черном списке. Таким образом, рассылка черных списков увеличила риски отказа работать с подозрительными клиентами со стороны кредитных организаций по формальному признаку», — констатирует старший партнер DS Law Олег Понамарев.

Собеседник издания отмечает, что многие банки при этом отслеживают «черную метку», и даже после перерегистрации не могут открыть счет, поэтому новое ИП или юрлицо зачастую регистрируются на родственников или знакомых.

Согласно статистике ФНС, являющейся регистрирующим госорганом, всплеск перерегистрации пришелся на октябрь — то есть спустя месяц после начала рассылки Центробанком черных списков сомнительных банковских клиентов. В октябре было зафиксировано 58 тысяч ликвидированных ИП и 65 тысяч - зарегистрированных. С ООО динамика похожая — в октябре было зарегистрировано 37 тысяч юрлиц, ликвидировано 62 тысяч компаний. В среднем это на 10 тысяч больше, чем в сентябре.

Черные списки сомнительных клиентов — это механизм обмена информацией между финансовыми организациями, ЦБ и Росфинмониторингом о клиентах, которым банками ранее было отказано в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Этот механизм заработал в конце июня, и с этого момента до октября количество «отказников» выросло с 200 до 460 тысяч.

Эксперты издания отмечают, что перерегистрация, которой вынуждены заниматься ИП и ООО, съедает время и средства. Кроме того, для компаний, оказавшихся в списке сомнительных банковских клиентов по ошибке, перерегистрация означает безосновательные временные и денежные потери, так как расчеты оказываются невозможны какое-то время. Вынужденные простои на время перерегистрации ведут к ?ухудшению отношений с контрагентами, штрафами за невыполнение в сроки условий контрактов или даже потере партнерских отношений. В ЦБ напомнили, что недавно регулятором и Росфинмониторингом был разработан механизм реабилитации отказников.