Евгений Щепелин отвечает за работу отдела продаж, создание продуктов для магазинов, работу с вендорами



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"Яндекс.Маркет" продолжает усиление команды. С конца июня развитием бизнеса компании руководит Евгений Щепелин, сообщает пресс-служба интернет-компании.

Евгений будет отвечать за работу отдела продаж, создание продуктов для магазинов, работу с вендорами, развитие трансграничной торговли, В2В-маркетинг и поддержку клиентов. Основной задачей Евгения будет создание на базе "Яндекс.Маркета" эффективной и надежной платформы для бизнеса.

Ранее Евгений руководил компанией eSolutions, входящей в Otto Group Russia, в качестве СЕО и построил динамичную компанию-платформу, ориентированную на работу с российскими и международными клиентами.

Также он участвовал в запуске фулфилмент комплекса для онлайн бизнеса Nestle Nespresso в России, возглавлял департамент международной логистики в представительстве Fedex Aramex и GLS. С 2009 года был совладельцем курьерской компании, на базе которой был запущен онлайн проект Nescafe Dolce Gusto.