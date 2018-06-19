Агентство Motion Logic, опубликовало полную методологию вычисления медиаметрии в их проекте EVA

Исследовательское агентство Motion Logic , опубликовало полную методологию вычисления медиаметрии в их проекте EVA — экосистеме наружной рекламы в России. EVA является первой полнофункциональной платформой для медиаизмерений и баинга, основанной на Big Data, машинных алгоритмах и нейросети.

В опубликованной информации подробно описаны все этапы работы EVA, от получения первичных источников аудиторных данных, используемых в расчетах, до финальных алгоритмов, позволяющих вывести основные значения медиаметрии.

Исследовательская компания Motion Logic при разработке экосистемы поставила перед собой глобальную задачу — сделать наиболее открытую и прозрачную платформу с удобством использования, доступностью для всего рынка и высокой эффективностью при планировании рекламных кампаний в наружной рекламе.

Ключевыми партнерами проекта являются телекоммуникационные гиганты — МТС и Билайн, предоставляющие Motion Logic обезличенные аудиторные данные в 67 городах России с населением от 300 тысяч человек.

В данный момент система работает в режиме живого тестирования: открыт бесплатный доступ владельцам рекламных конструкций для размещения их поверхностей в общей базе, а также рекламодателям, желающим протестировать сервис.

В системе уже доступны данные для анализа эффективности рекламных кампаний, проведенных в мае 2018 года в 67 городах России.

Коммерческий релиз программной платформы EVA назначен на 1 июля 2018 года.