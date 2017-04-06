«Трейд Компани» подняла цены на брендирование вагонов, на щиты на эскалаторах и стикеры



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Рекламный подрядчик Московского метрополитена компания «Трейд Компани» подняла цены на размещение рекламы в столичной подземке. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в компании.

Повышение цен затронуло такие виды рекламы, как щиты на эскалаторах, стикеры в вагонах форматов 75×12см и 90×50 см и брендирование вагонов. Так реклама на щитах на эскалаторах на спуск выросла на 20 тысяч рублей - до 80-100 тысяч рублей в зависимости от станций. Цена на размещение стикеров в вагоне метро выросла в среднем на 3 тысячи рублей, а брендирование вагонов с 1,5 млн до 3 млн рублей. При этом цена за брендирование поезда не изменилась для Филевской и Люблинско-Дмитровской линий, а для Киевской линии поднялась до 4 млн рублей.

Право на размещение рекламы в московской подземке сроком на 10 лет в августе прошлого года выиграла компания «Трейд компании», аффилированная с автохолдингом «Гема» Александра Геллера. Контракт обошелся новому подрядчику в 22,66 млрд рублей, при стартовой стоимости аукциона в 17,57 млрд. Вместе с «Трейд компании» в тендере участвовали «дочка» РЖД «Лайса диджитал», «Рекламное агентство ЛБЛ», «Экспо Медиа» (структура Russ Outdoor) и «Провансик». С первого раза аукцион не состоялся - организатор аннулировал итоги торгов по предписанию ФАС, которая получила жалобу «Лайса Диджитал» на тендер. Однако в обоих случаях самую высокую цену за лот предложила «Трейд Компани».

Согласно условиям контракта, в первый год оператору рекламы будет необходимо выплатить метро 5% от всей суммы, во второй – 7%, а во все последующие - 11% ежегодно. Однако отмечено, что ГУП «Московский метрополитен» может изменить размер суммы. Это произойдет в случае изменения индекса потребительских цен.