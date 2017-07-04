Полностью переработаны позиционирование и фирменный стиль Ассоциации

Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг начала 2017 год с обновления: в результате комплексного ребрендинга полностью переработаны позиционирование и фирменный стиль РАМУ.

Новая концепция развития Ассоциации выражена в слогане «Мы за прозрачный маркетинг!» и во всех элементах айдентики: цветовой палитре, шрифтах, логотипе, в дизайне сайта www.ramu.ru, полиграфической и сувенирной продукции.

Миссия РАМУ - это защита интересов индустрии маркетинговых услуг, её развитие, а также создание максимально открытой и прозрачной системы взаимодействия между всеми представителями отрасли.

Данный проект курировал комитет РАМУ по GR и PR-продвижению, в состав которого вошли первые лица ведущих компаний в сфере маркетинговых коммуникаций, руководство Ассоциации, эксперты и лидеры мнения в индустрии.

Ребрендингом занималось агентство интегрированных маркетинговых коммуникаций BeeTL. По словам президента компании Ларисы Фортуна, перед креативной командой стояла задача вывести РАМУ на новый уровень позиционирования, подчеркнув важность деятельности ассоциации и её проектов, их соответствие современным вызовам отрасли. РАМУ - «голос» индустрии, трендесетер изменений, тенденций и преобразований. С РАМУ начиналась эволюция рынка маркетинговых услуг, который давно вышел за рамки BTL направления. На сегодняшний день маркетинговые услуги – это не «промоутеры на точках», а глобальное партнерство: от разработки стратегической платформы до реализации серьезных интегрированных проектов в области продаж, а также событийного и спортивного маркетинга, включающих креатив, сложные digital-механики и эффективные программы лояльности.

Андрей Соколов, член Совета РАМУ, президент группы компаний e:mg: «Маркетинговые услуги – динамичный, активно развивающийся сегмент рекламной индустрии. Новый стиль РАМУ более современный, узнаваемый и легкий для восприятия. Его задача - вызывать доверие и отражать одну из основных задач Ассоциации: сделать рынок цивилизованным, прозрачным и понятным для всех участников».

Реализуя проекты в сфере образования и исследовательской деятельности, формируя отраслевые стандарты и повышая уровень развития отрасли в регионах, Ассоциация является площадкой для профессиональных дискуссий, способных изменять индустрию к лучшему. РАМУ приглашает к взаимодействию всех игроков рынка: органы власти, представителей бизнеса и СМИ. В Ассоциации убеждены, что именно ведение постоянного диалога и полная его прозрачность могут обеспечить понятную и комфортную среду для эффективных тендеров, добросовестной конкуренции и стабильного взаимного сотрудничества.

Внешние обновления призваны подчеркнуть процессы, происходящие внутри РАМУ, и адаптивны к новым технологическим инструментам, которые в ближайшее время введет в работу Ассоциация.