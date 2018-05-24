Чтобы использовать их для создания контента на Ленте.ру, Чемпионат.com и других ресурсах медиагруппы

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума IBM и Rambler Group подписали меморандум о взаимопонимании при работе над прототипом совместного информационного продукта в период проведения в России Чемпионата мира по футболу 2018, сообщается в пресс-релизе. Речь идет о сервисе, который анализирует публичную обезличенную информацию из соцсетей по футбольной тематике на русском и английском языках.

В режиме онлайн будет анализироваться информация о героях и аутсайдерах матчей, ожиданиях болельщиков, прогнозы и экспертные оценки от профессионалов и любителей.

По условиям соглашения Rambler Group сможет использовать собранные данные при подготовке тематического контента о Чемпионате мира по футболу на собственных медиаресурсах. Напомним, в Rambler Group помимо объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино», онлайн-кинотеатра Okko и издательства «Азбука-Аттикус» входят более 30 медиаресуров, включая «Ленту.ру», «Афишу», «Чемпионат.com», премиальный медийно-сервисный портал «Рамблер» и др.

Сбор данных для анализа стал возможным благодаря когнитивным технологиям Watson Explorer и Watson Analytics, которые предоставил Клиентский центр IBM в Москве.

«IBM имеет большую экспертизу в создании дополненного опыта для любителей

спорта. Rambler Group является издателем популярных порталов спортивных и

общественно-политических новостей. В свою очередь, футбольные фанаты

находятся в предвкушении приближающегося чемпионата и внимательно следят за

новостями. Итак, основные ингредиенты для создания качественных инсайтов и их

освещения уже есть. Да начнется игра!», — отметил в своем блоге Андрей Филатов,

генеральный директор IBM в России и СНГ.