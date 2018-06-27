ФАС проверит правомерность рекламы банка, в которой использовалась символика ЧМ-2018Т

ФАС подозревает Райффайзенбанк в нарушении закона. Речь идёт о рекламе, в которой содержались футбольные образы. В ведомстве сообщили, что использованием этой символики без разрешения ФИФА банк нарушил принцип добросовестной конкуренции.

Райффайзенбанк использовал символику, связанную с ЧМ-2018, в рекламных целях. Так на своих сайтах банк предлагал скидки в барах и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга во время проведения мундиаля. В рекламах банк использовал образы болельщиков, футбольных мячей, флага и человека, употребляющего пиво.

Кроме того, банк запустил акцию «Важен каждый гол», по условиям которой, при открытии дебетовой карты в банке на нее записывались мили, число которых рассчитывалось в соответствии с числом голов сборной России на чемпионате.

«После двух успешных матчей сборной России условия акции были размещены на официальной странице Райффайзенбанка в Facebook, где банк уже обещал карту с 8000 миль. Акция сопровождалась текстом „Они забивают для тебя“ и графическими изображениями футболиста и мяча. На Facebook банк использовал образ вратаря, держащего в руках мяч с числом 8000», — рассказали в ФАС.

Также Московское УФАС России проверит правомерность размещения Райффайзенбанком рекламы в Instagram со словами «Болей за наших» и изображением Кубка, сходного до степени смешения с товарными знаками ФИФА.

Таким образом, банк нарушил федеральный закон о проведении Чемпионата мира по футболу по статье «Обеспечение добросовестной конкуренции в связи с осуществлением мероприятий». Этот закон запрещает использование спортивной символики во время мундиаля без соответствующего разрешения ФИФА.