Компания Glassdoor знает, где лучше всего начинать карьеру



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Прошли те дни — по крайней мере, в США — когда стажер фактически был мальчиком на побегушках. Сейчас новичкам доверяют разработку, маркетинговые проекты и Q&A-сессии с руководителями компаний. Им доступны корпоративные «плюшки» в виде вечеринок и поездок, а также им платят деньги. Иногда, в крупных компаниях, довольно большие. Насколько большие, можно судить по ежегодному рейтингу компании Glassdoor.

За американских интернов можно только порадоваться — в некоторых случаях они зарабатывают больше среднестатистического работника. Сейчас средняя годовая зарплата в США составляет 51,4 тысячи долларов. Зато стажер Facebook (лидер рейтинга) может за год заработать до 96 тысяч долларов, а стажер Bank of America (25 место) — до 55 тысяч долларов.

1. Facebook платит стажерам в среднем 8 тысяч долларов в месяц и предлагает отличные бонусы: еду, доставку до работы служебным транспортом, жилье (отдельные спальня и ванная комната) и еженедельные мероприятия.

2. Microsoft. Здесь молодой специалист может рассчитывать на 7100 долларов в месяц, сильную команду, интересные программы и опытных наставников.

3. ExxonMobil предлагает до 6507 долларов, четко сформулированные задачи и персонального куратора. Попробовать свои силы можно в IT, экономике, безопасности и других сферах.

В первую десятку также вошли IT-компания Salesforce (6450 долларов), онлайн-ритейлер Amazon (6400), корпорация Apple (6400), агентство Bloomberg (6400), сервис отзывов Yelp (6400), интернет-компания Yahoo (6080) и IT-компания VMware (6080). Google оказался на одиннадцатом месте — интернет-гигант платит своим стажерам в среднем 6 тысяч долларов.