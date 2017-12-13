Эксперты уверены, что рынок онлайн-видеосервисов в ближайшие годы имеет значительный потенциал развития на российском рынке

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и онлайн-кинотеатр Okkо провели исследование развития российского рынка онлайн-видеосервисов «Экосистема онлайн-кинотеатров России 2017».

По итогам исследования был сделан вывод, что рынок онлайн-видеосервисов, работающих в легальном сегменте, в ближайшие годы имеет значительный потенциал развития на российском рынке.

В России рынок онлайн-кинотеатров зародился путем появления нескольких независимых игроков, таких как tvzavr, tvigle, ivi. Российская доля онлайн-видео в общемировом объеме составляет порядка 0,5%.

В числе факторов, которые двигают индустрию вперед, – рост проникновения интернета, развитие высокоскоростных сетей, а также увеличение контента и повышение уровня сервиса онлайн-кинотеатров. Также драйверами рынка являются новые устройства, подходящие для просмотра онлайн-видео и рост вовлеченности пользователей к данному виду услуг благодаря возможности для пользователя самому выбирать контент по интересу, комментировать и обмениваться мнениями, расширение географии предоставления услуг российскими видеосервисами. В частности, Smart TV является одной из главных платформ по привлечению платящей аудитории.

По оценкам экспертов на конец 2016 года парк Smart TV в России составлял 13,8 млн. устройств, из которых 69% были подключены к интернету. Лидером по доле аудитории Smart TV в среднемесячной аудитории является онлайн-кинотеатр Okko: при общем размере среднемесячной аудитории 1,5 млн. человек доля аудитории Smart TV у Okko составляет 76,8%.

Драйверы:

Рост проникновения интернета, развитие сетей 3G и LTE, которые позволяют потреблять онлайн-видеоконтент максимально комфортно на высокой скорости без прерываний;

Развитие платежных систем, которые позволяют приобретать платный контент удобным для пользователей способом;

Повышение уровня сервиса онлайн-кинотеатров, увеличение количества контента;

Низкое качество пиратских сервисов;

Развитие новых технологий: VR, 4К и др.;

Появление новых устройств, подходящих для просмотра онлайн-видео;

Рост популярности телевизоров Smart TV, которые уже начали стремительно вытеснять обычные телевизоры;

Рост вовлеченности пользователей к данному виду услуг благодаря возможности для пользователя самому выбирать контент по интересу, комментировать и обмениваться мнениями;

Расширение географии предоставления услуг российскими видеосервисами.

Главными ограничивающими факторами исследователи считают недостаточный уровень цифровой грамотности пользователей, сохранение высокого уровня нелегального потребления и относительно высокую стоимость контента и сервисов. Уровень нелегального потребления всё ещё продолжает оставаться высоким. По данным Ernst&Young, 4,5 млн человек, или 80% суточной аудитории длинных и средних видео, смотрят фильмы и сериалы на нелегальных сайтах.

Ограничивающие факторы:

Недостаточный уровень цифровой грамотности пользователей;

Сохранение высокого уровня нелегального потребления;

Относительно высокая стоимость контента и сервисов;

Конкуренция со стороны других видов онлайн-развлечений и сервисов (игры, социальные сети и т.д.);

Избыточное регулирование.

Крупнейшими игроками рынка интернет-кинотеатров по итогам 2016 года стали ivi (33%), Okko (16%), Megogo (13%), Амедиатека (8%) и TVzavr (5%). По оценкам J’son & Partners рынок онлайн-видео в России за 2016 г. вырос на 32% и составил 11,18 млрд рублей. 70% или 7,83 млрд. руб. выручки в 2016 г. приходится на долю онлайн-кинотеатров. Согласно их прогнозам в 2017 г. объем российского рынка онлайн-сервисов составит 13,64 млрд руб.

Аудитория онлайн-видео в России составила 69,3 млн. человек или 47% населения на конец 2016 года. Эксперты также отмечают рост аудитории легальных онлайн-кинотеатров России. Сегодня она составляет 39,6 млн человек, а в 2013 году она составляла 21,7 млн человек.

Большинство экспертов и представителей онлайн-кинотеатров отмечают рост числа платящих за контент пользователей, несмотря на то, что большинство крупных онлайн-кинотеатров, присутствующих на российском рынке, используют преимущественно модель монетизации посредством рекламы. Так, в первом квартале число платящей аудитории составило 3 млн. человек, а количество платных транзакций за 2016 год составило 15-20 млн. В целом, в 2016 году общий размер пользовательских платежей в российских онлайн-кинотеатрах составил 2,34 млрд рублей.

Однако 83% зрителей онлайн–кинотеатров предпочитают бесплатную модель потребления контента с просмотром рекламы, только 3% пользователей покупает платную подписку. Средняя цена, которую большинство пользователей готовы заплатить за единицу контента - 50-100 руб.

За последние несколько лет существенно сократились цифровые окна - временные промежутки между премьерой фильма в кинотеатрах и в интернете, сегодня в среднем разрыв составляет 6 - 8 недель, в то время как 5 лет назад он составлял 16 недель.