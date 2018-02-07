Крупнейшие радиохолдинги планируют запуск единого интернет-портала для трансляции эфиров

Крупнейшие российские радиохолдинги планируют создать единую интернет-платформу, на которой будут транслироваться эфиры радиостанций, сообщает RNS со ссылкой на совладельца «Русской медиагруппы» Сергея Кожевникова.

Кожевников сообщил, что основное отраслевое объединение глав крупнейших российских радиохолдингов и Российская академия радио уже вырабатывают принципы работы такой платформы. «Но пока не приняты единые стандарты. Над их выработкой работает комиссия академиков. Пока участники обсуждают разрозненные предложения участников академии, которым предстоит договориться между собой», – уточнил совладелец «Русской медиагруппы». Планируемых сроков запуска платформы он не назвал.

Российская академия радио существует с 2007 года. В число членов организации входит несколько десятков российских медиаменеджеров, в том числе руководитель радийного подразделения «Газпром-медиа», гендиректор «Русской медиагруппы», совладелец этого холдинга Сергей Кожевников и гендиректор «Европейской медиагруппы».