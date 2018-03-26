Покупка может стать самой крупной иностранной инвестицией в российские аэропорты

Авиакомпания Qatar Airways намерена приобрести 25% московского аэропорта Внуково, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора перевозчика Акбара Аль-Бакера.

По его словам, сегодня компания подпишет соглашение об интересе к приобретению доли во Внуково. Документ будет подписан в рамках двухдневного визита в Москву эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в российскую столицу накануне и в понедельник должен встретиться с президентом Владимиром Путиным.

«Надеюсь, по прошествии восьми недель, когда придем к соглашению по деталям, подпишем соглашение по покупке», — сказал глава Qatar Airways. Сумма сделки и другие детали не разглашаются.

«Внуково» — третий по пассажиропотоку аэропорт в Москве и России, в 2017 году он принял 18,14 млн пассажиров. Собственниками аэропорта являются Росимущество и частные инвесторы — бизнесмен Виталий Ванцев и его партнеры. В конце 2016 года они подписали соглашение в рамках консолидации активов аэропорта, в соответствии с которым РФ должна была получить 25,1%, частные собственники — 74,9%.