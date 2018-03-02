Полюбившаяся традиция откровенных съемок для календарей продолжается

В связи с праздниками мы оставили наших читателей без пятничных тем на прошлой неделе. Зато в первую пятницу марта редакция готова порадовать вас весьма откровенным контентом.

Славная традиция заводов и иных организаций, совсем не предполагающих откровенных съемок и уже тем более фурора в СМИ, продолжается.

Судостроительная верфь «Краншип» ежегодно выпускает календари при участии моделей и сотрудниц компании.

2018 не стал исключением, более того, по скромному мнению редакции Sostav, этот календарь — один из самых ярких.

Бонусом к пикантным снимкам стало видео с бэкстейджем съемок.