Календарь с обнаженными девушками вышел при поддержке журнала MAXIM

Состав продолжает радовать своих читателей красотой и эстетикой, настраивая их на нерабочий лад перед выходными. Сегодня предлагаем вам насладиться эффектными снимками крайне серьезных девушек.

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ», крупнейший европейский производитель строительных материалов, выпустила для себя и своих партнеров очередной календарь. Такой нестандартный корпоративный презент уже стал традицией компании – в этом году девушки разделись для календаря в 12-й раз.

Клиентская сторона корпорации представлена, как правило, мужчинами, а вот работают в «ТехноНИКОЛЬ» в основном женщины, которые из года в год оказываются не против порадовать сильный пол. Так как компания обладает большим числом офисов по всей стране, для съемки в календаре девушкам пришлось пройти кастинг.

Все сделанные фотографии объединены общей концепцией. В этом году компания отмечает свой 25-летний юбилей, поэтому в календаре было решено отразить ее историю успеха и развития на непростом пути.

«Каждый из двенадцати сюжетов – это некая аллегория успеха, который достигается через определенные испытания. Тут и забитый гол, и найденные сокровища, и уход от погони. Данный проект был для нас экспериментом, и я надеюсь, что он увенчается успехом», – рассказывает Владимир Марков, генеральный директор корпорации «ТехноНИКОЛЬ».

Корпоративный календарь выпускается тиражом более 25 000 экземпляров и имеет англоязычную версию.

Вместе с календарем была разработана история-комикс о том, как шли переговоры с журналом MAXIM, в коллаборации с которым велась работа над проектом в этом году.

Очевидно, что подобная продукция будет радовать коллег мужского пола гораздо больше и дольше, чем традиционные настольные календари. Мужчины Состава уже оценили свежую фотосессию, особенно отметив руководителя отдела продаж. А кто станет фавориткой у вас?