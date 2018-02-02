Сотрудницы Набережночелнинского кранового завода снялись в традиционном эротическом календаре на 2018 год

Для тех, кто с сожалением вздыхал в комментариях под предыдущими пятничными темами, что «тема не раскрыта», предвосхищаем — раскрыта!

Сотрудницы завода по производству грузоподъемного оборудования в Набережных Челнах снялись для эротического календаря, который завод традиционно выпускает с 2007 года.

Горячими снимками в своих офисах будут наслаждаться партнеры компании. Создатели календаря отмечают, что раньше для съемок приглашали одну или нескольких профессиональных моделей, но в этом году обошлись без них. Позировать в откровенной фотосессии согласилось множество сотрудниц завода, среди которых инженер-конструктор, заведующая складом и даже начальник отдела маркетинга. Имена и должности моделей присутствуют у каждой фотографии.

Календарь называется — «Мужское». В нем девушки постарались отразить все мужские заботы: замена колес, распитие пива с воблой, охота и поход с друзьями в стриптиз-бар.