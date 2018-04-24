Парфюмерная новинка вышла под брендом KKW

Пятница на Составе на этой неделе пришла в субботу, но от этого она стала только лучше.

Модель Ким Кардашьян продолжает радовать своих подписчиков откровенными снимками.

На этот раз звезда обнажилась не просто так, а для рекламы: Ким выпустила новый аромат духов под своим брендом KKW (Kim Kardashian West).

Флакон парфюма является уменьшенной копией тела модели — это Ким и подтверждает своими новыми фотографиями.

Результат фотосессии доступен подписчикам Кардашьян в Instagram. Там же в Stories можно было увидеть и сам флакон духов.

KKW BODY 4.30 on KKWFRAGRANCE.COM A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Apr 27, 2018 at 1:06pm PDT

Work in progress @kkwfragrance A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Apr 25, 2018 at 9:18am PDT

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Apr 25, 2018 at 7:34am PDT