Пятница на Составе на этой неделе пришла в субботу, но от этого она стала только лучше.
Модель Ким Кардашьян продолжает радовать своих подписчиков откровенными снимками.
На этот раз звезда обнажилась не просто так, а для рекламы: Ким выпустила новый аромат духов под своим брендом KKW (Kim Kardashian West).
Флакон парфюма является уменьшенной копией тела модели — это Ким и подтверждает своими новыми фотографиями.
Результат фотосессии доступен подписчикам Кардашьян в Instagram. Там же в Stories можно было увидеть и сам флакон духов.