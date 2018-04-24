Пятница на Составе на этой неделе пришла в субботу, но от этого она стала только лучше.

Модель Ким Кардашьян продолжает радовать своих подписчиков откровенными снимками.

На этот раз звезда обнажилась не просто так, а для рекламы: Ким выпустила новый аромат духов под своим брендом KKW (Kim Kardashian West).

Флакон парфюма является уменьшенной копией тела модели — это Ким и подтверждает своими новыми фотографиями.

Результат фотосессии доступен подписчикам Кардашьян в Instagram. Там же в Stories можно было увидеть и сам флакон духов.

KKW BODY 4.30 on KKWFRAGRANCE.COM

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4.30 KKWFRAGRANCE.COM @kkwfragrance Courtesy of Pio Pico

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Work in progress @kkwfragrance

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We took a mold of my body and made it a perfume bottle. @kkwfragrance

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KKW BODY 4.30 by Vanessa Beecroft #KKWFRAGRANCE

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