От простого к пикантному

О том, как сделать из неприметного изображения соблазнительный коллаж, в своем Instagram показывает художник Эмир Широ.

Французский художник и дизайнер Эмир Широ набирает популярность в Instagram. Причина тому — привлекающие пользователей социальных сетей коллажи, созданные путем совмещения нескольких снимков или иллюстраций.

Широ комбинирует самые разные изображения, получая, порой, весьма неожиданные результаты.

Некоторые из работ художника можно приобрести в виде постеров на его официальном сайте, а мы подобрали для вас самые «пятничные» из работ Эмира Широ.