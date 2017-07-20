О том, как сделать из неприметного изображения соблазнительный коллаж, в своем Instagram показывает художник Эмир Широ.

Французский художник и дизайнер Эмир Широ набирает популярность в Instagram. Причина тому — привлекающие пользователей социальных сетей коллажи, созданные путем совмещения нескольких снимков или иллюстраций.

Широ комбинирует самые разные изображения, получая, порой, весьма неожиданные результаты.

Некоторые из работ художника можно приобрести в виде постеров на его официальном сайте, а мы подобрали для вас самые «пятничные» из работ Эмира Широ.

"Hot-Dolls" ? - - - Experiment by #EmirShiro - -

A post shared by ?mir Shiro (@emirshiro) on

"MONA LICKASS" ? - - - Experiment by #EmirShiro - -

A post shared by ?mir Shiro (@emirshiro) on

Ok I'm late, butt happy "Easter" !? - - - Experiment by #EmirShiro - -

A post shared by ?mir Shiro (@emirshiro) on

"Cyclops" ? - - - Experiment by #EmirShiro - -

A post shared by ?mir Shiro (@emirshiro) on

"TEARS" ? - - - Experiment by #EmirShiro - -

A post shared by ?mir Shiro (@emirshiro) on

"M(ASS)AGE" ? - - - Experiment by #EmirShiro - -

A post shared by ?mir Shiro (@emirshiro) on

"LE BARR(EAU)" ????? - - - Experiment by #EmirShiro - -

A post shared by ?mir Shiro (@emirshiro) on

"THIGHER" - - - Experiment by #EmirShiro - -

A post shared by ?mir Shiro (@emirshiro) on